Mercato del Forte, la Lega attacca: "Nessuna cura per i nostri negozi"

"Leggiamo con non poca perplessità la notizia in cui la giunta Del Rosso si vanta per aver portato a Montecatini il famoso mercato di Forte dei Marmi". Inizia così l’intervento dei consiglieri minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega) contro la nuova iniziativa dell’amministrazione, in programma il 12 aprile e il 7 settembre. "Ci sono due ordini di problemi in questa iniziativa – proseguono i due esponenti del Carroccio – che denotano pressappochismo e superficialità da parte della giunta di Montecatini Terme, lasciandoci profondamente basiti. L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi ha più volte rimarcato, anche pubblicamente, che le bancarelle che verranno a Montecatini non sono proprio le stesse! Magari ce ne sono alcune che fanno anche quello, ma la grande maggioranza no. Si tratta invece di un consorzio composto da bancarelle del Forte e tante bancarelle non del Forte creando una duplice problematica anche a quelle storiche e originali della località versiliese. Un problema di concorrenza al mercato originale, e un potenziale problema di immagine nel caso di diversa qualità della merce in vendita".

Baroncini e Toncelli sottolineano che "il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore alle attività produttive Marco Silvestri non hanno pensato ai negozi di Montecatini che, evidentemente, nei giorni del mercato perderanno fatturato e clienti catalizzati sull’attrazione nuova. Sarebbe stato semmai utile investire sul mercatino già esistente nell’area Grocco - La Salute, oppure anche sul mercato ambulante del giovedì". I consiglieri di minoranza avrebbero trovato più opportuno anche "organizzare eventi in centro che portano le persone a viverlo, guardare le vetrine e comprare nei negozi che già ci sono. La giunta Del Rosso è riuscita nella difficile impresa di far arrabbiare contemporaneamente i commercianti di Montecatini, quelli di Forte dei Marmi e pure il Comune versiliese. I grandi eventi, la programmazione, la professionalità e la competenza, il salto di qualità rispetto al passato, tanto sbandierati in campagna elettorale, per ora non si vedono".

Del Rosso, da parte sua, procede con molta convinzione nell’organizzazione dell’appuntamento: "Sul mercato del Forte non torniamo indietro – ha dichiarato ieri al nostro giornale –. Siamo convinti che si tratti di una iniziativa positiva per il commercio cittadino. Porterà una spinta importante e sarà un richiamo per i turisti".

Da. B.