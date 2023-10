La mensa Caritas trasloca. "Nuova sede con cucina È boom di utenti italiani"

Montecatini Terme, 21 ottobre 2023 -La mensa della Caritas lascia la basilica di Santa Maria Assunta e si trasferisce in via Garibaldi nello stesso edificio, dove, dall’inizio dell’anno, è attivo anche il Centro di ascolto.

Negli spazi sul retro della chiesa, sarà allestita una cappella per la celebrazione delle messe nei giorni feriali. Il trasferimento della mensa sarà effettuato nei prossimi mesi, ma i lavori sono già in corso. Don Gianluca Diolaiuti, parroco di Santa Maria Assunta, spiega i dettagli del progetto, facendo chiarezza anche su alcuni aspetti che hanno creato agitazione in città. "La mensa della Caritas – spiega – ogni giorno è frequentata da circa 15 persone, perlopiù italiane. Gli stranieri e altri soggetti presenti nell’area della piazzetta Don Celli non c’entrano niente con questa attività, a differenza di quello che può pensare qualcuno.

È vero, a volte ci sono persone che arrivano un quarto d’ora prima dell’apertura della mensa e si mettono ad aspettare fuori. Con il trasferimento nella nuova sede non ci saranno problemi legati ad assembramenti. L’accesso all’edificio, infatti, dà direttamente sul marciapiede, dove non è certo possibile rimanere fermi ad aspettare".

Don Gianluca aggiunge che "nell’immobile di via Garibaldi c’è anche un’attività commerciale posta in un fondo di nostra proprietà. Ci saremmo procurati un danno da soli ad andare a creare una situazione di disagio in uno spazio che genera reddito. I gestori, informati del trasferimento, ci hanno rassicurato di non aver alcun problema dalla presenza della mensa.

Credo che l’arrivo della struttura, insieme al Centro di ascolto già presente, rappresenterà un punto di riferimento importante per una zona alle prese col disagio sociale. Ho illustrato molto volentieri i dettagli del progetto e chiarito la situazione durante un incontro con i residenti e il Comitato Priorità Sicurezza. I locali dove ora è attiva la mensa ospiteranno la cappella dove saranno celebrate le messe".

La nuova mensa Caritas dispone anche di una cucina. Il Comitato è soddisfatto dell’incontro con il parroco. "È stato un incontro franco – spiega Alberto Lucarelli, segretario del gruppo, intervenuto in seguito ai timori espressi da alcuni residenti della zona di via Garibaldi – Ci siamo detti i pro e i contro di tale situazione. La disponibilità del parroco è stata totale e l’illustrazione del progetto interessante. Come sempre abbiamo preso atto di quello che ci è stato detto, cercando di prevenire situazioni che dopo difficilmente sono risolvibili, ma soprattutto abbiamo specificato che l’attenzione del Comitato sarà massima anche su questa situazione. Via Garibaldi è già una strada con diverse situazioni non proprio da città turistica. La nostra collaborazione rimane aperta a tutte le istituzioni".

Daniele Bernardini