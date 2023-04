La morte di Morrone, chitarrista di talento

Montecatini Terme, 16 aprile 2023 - Addio Massimo Morrone, chitarrista talentuoso e montecatinese doc. 62 anni, soffriva da qualche tempo di una patologia rara (la stessa di Bruce Willis). Si è spento giovedì sera all’ospedale di Pescia. A ricordare la sua abilità con le note e il suo sorriso, tanti amici che insieme al fratello Alessandro, albergatore, adesso piangono la sua assenza. Con Andrea Rossi Paggetti e Domenico Pepe, negli ultimi anni, aveva fondato una band, la Morrone F-Word. Tante le serate e le esibizioni in giro per le province. Massimo era anche impegnato come musicista nei party di lusso organizzati da alcune società di wedding planner per le coppie di stranieri, in particolare statunitensi.

"Aveva una marcia in più - ricorda Leonardo Butelli - con la musica ci sapeva fare". Il fratello, commosso, ricorda che "è stato un autodidatta. Aveva un talento naturale". Andrea Rossi Paggetti lo porterà sempre nel cuore: "Mi ha dato una grande opportunità, da lui ho imparato moltissimo". Gli amici più stretti stanno adesso lavorando a un disco, un ménage dei suoi pezzi per ricordarlo nel migliore dei modi. Ieri pomeriggio, padre Alfredo nella chiesetta delle suore Giuseppine ha celebrato una Messa con gli amici di tutta una vita. Una cerimonia in famiglia. Il rito funebre verrà officiato lunedì alle 15 nella parrocchia di Santa Maria Assunta.