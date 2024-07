Marseglia, Alessiani e Bonciolini all’Intercomunale Monsummano

Le operazioni di mercato in entrata dell’Intercomunale Monsummano proseguono, con una serie di colpi di sicuro valore. Gli amaranto annunciano infatti gli acquisti di Massimo Alessiani, Federico Marseglia ed Andrea Bonciolini.

Massimo Alessiani è un centrocampista classe 2005, che nella passata stagione ha giocato per il Valdinievole Montecatini, mettendo a referto 12 presenze ed andando in gol una volta, nella gara di Coppa Italia giocata col Signa. Federico Marseglia è un difensore classe 1999, lo scorso anche anche lui al Valdinievole Montecatini. Per Boncilioni, giovane portiere classe 2000, è un vero e proprio ritorno a casa, avendo già vinto un campionato Juniores con addosso la casacca dell’Intercomunale Monsummano, nel lontano 2019. Il diesse Fanucci ha fin qui costruito una squadra di ottimo livello, pronta ad essere guidata dal neo allenatore Iacopo Fanucchi. Le sue prime impressioni su questa nuova avventura sono state: "Ho accettato subito la chiamata del direttore Fanucci, perché tra l’altro lo conosco molto bene. L’ultimo anno che ho fatto in carriera a Ponte Buggianese, l’ho avuto come diesse. Per cui, quando mi ha chiamato, non ci ho pensato nemmeno due secondi, nonostante avessi avuto anche delle chiamate dall’Eccellenza. Anche perché Monsummano Terme è una piazza che conosco bene e che mi è sempre piaciuta. Dopo aver fatto quattro anni di settore giovanile nella Lucchese, avevo voglia di partire con i più grandi".

Sul mercato e sulla stagione che lo attende, mister Fanucchi si è espresso così: "Non avevo dubbi, perché il Direttore Fanucci è una garanzia. Sono più che tranquillo, mi fido di lui. Tanti ragazzi li conoscevo, perché ci ho giocato assieme l’ultimo anno. Tanti non li conosco, però avrò la possibilità di conoscerli, dopo qualche allenamento, che inizieremo dal 12 di agosto in poi, quando partirà la preparazione estiva. Il campionato che andremo ad affrontare, di sicuro sarà tosto. Però la squadra è ben attrezzata. Toccherà quindi a me, ed ai ragazzi, vedere di che pasta siamo fatti. Comunque l’obiettivo immediato è di costruire una buona chimica e fare subito squadra. Poi il tempo dirà se il lavoro svolto sarà stato ottimo o sufficiente".

Simone Lo Iacono