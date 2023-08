Malore in spiaggia, oggi i funerali di Laura Incerpi

L’appuntamento per dare l’estremo saluto a Laura Incerpi (ieri era stato fornito un cognome leggermente diverso) è previsto per questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Lorenzo a Pescia. Saranno in molti ad affollare l’edificio sacro: Laura, 74 anni, era molto conosciuta soprattutto nella zona di San Lorenzo, dove era nata e cresciuta. La tragica scomparsa, avvenuta a Marina di Massa durante un normale giorno di vacanza da trascorrere al sole, ha preso di sorpresa e sconvolto tutti i numerosi amici pesciatini.

Giovedì scorso Incerpi è rimasta vittima di un trafico malore, a pochi passi dalla battigia e in pochi centimetri d’acqua. Si è rivelato inutile l’intervento dei soccorritori, che hanno tentato invano di rianirmarla dopo averla adagiata su uno scoglio. A dare l’allarme erano stati altri bagnanti della località della costa massese, che avevano notato il corpo che galleggiava a ridosso della riva. E’ stata accertata la causa naturale del decesso e il corpo riconsegnato ai familiari per le esequie.

Laura Incerpi lascia il marito Angelo Manzoni, i figli Stefano e Federico, le nuore Alessandra e Ilaria, il nipote Vinicio e il fratello Valter.

E.C.