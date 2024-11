Magico Natale arriva a Ponte. Dal mercatino ai concerti in piazza. Si accende l’atmosfera delle feste

Tutto pronto a Ponte Buggianese per festeggiare al meglio le prossime festività di Natale. Le iniziative del ’Magico Natale’ sono state ideate dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese, con la collaborazione delle associazioni ’Mamò e Clarte’ e ’Occhio del Riciclone’. Si parte l’8 dicembre con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, che avverrà alle ore 10 e che sarà gratuita visitare. Rimarrà aperta nei giorni 8, 14, 15, 22 e 24 dicembre, e vedrà al suo interno lo stesso Babbo Natale con i suoi elfi, pronti ad accogliere grandi e piccini. Poco prima, alle ore 9, ci sarà spazio anche per il mercatino natalizio degli hobbisti, mentre di pomeriggio Olaf ed Elsa, i canti natalizi dei bambini della scuola primaria Don Milani di Ponte Buggianese, accompagnati dalla Filarmonica Ferruccio Nucci e il concerto della Corale Pontigiana Arrigoni insieme alla corale Immacolata di Empoli, allieteranno i vari presenti, che alle ore 17 assisteranno all’accensione dell’albero di Natale. Il 15 dicembre ci sarà spazio per il Mercatino di Natale, l’animazione di un trucca bimbi accompagnato da canti natalizi, ed il coro Le Dissonanze, con le vespe di Babbo di Natale. Il 22 dicembre le bancarelle natalizie ed i prodotti alimentari torneranno ad invadere il paese accompagnati dalle auto di Babbo Natale, i balli della scuola di danza "Bailando salsa e non solo" e la banda degli elfi. Il 1° dicembre poi ci sarà anche l’accensione delle luminarie natalizie, curate dal Ccn su mandato dell’amministrazione comunale.

Inoltre, per tutto il mese di dicembre, presso i negozi del CCN di Ponte Buggianese, sarà attiva la Lotteria di Natale, la cui estrazione avverrà il 5 gennaio prossimo presso la sala consiliare pontigiana.

"Con questa edizione vogliamo ampliare l’offerta del Natale a Ponte Buggianese – ha dichiarato il Sindaco Nicola Tesi, aggiungendo poi – per renderla, dove possibile, gratuita la sua fruizione. Voglio ringraziare Stefano Masini dell’associazione ’Mamò e Clarte’", ’Occhio del Riciclone, il Centro Commerciale Naturale, gli assessori Maria Grazia Baldi e Beatrice Giannanti, che hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione, che doneranno al nostro paese un’indimenticabile atmosfera natalizia".

Simone Lo Iacono