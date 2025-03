"Maggiore impulso al nostro termalismo"

"Ringrazio gli albergatori per la disponibilità al dialogo e al confronto. Il loro contributo è fondamentale per il lavoro di questa amministrazione". Il sindaco Claudio Del Rosso è pronto a confrontarsi con le associazioni di categoria sul progetto di inserimento della possibilità di realizzare strutture ricettive in alcuni degli immobili termali in vendita. "Nel prossimo consiglio comunale – ricorda – porteremo in votazione una delibera volta a dare maggiore impulso al mondo delle Terme. Grazie a un confronto con operatori turisti locali, abbiano capito che se ci dovrà essere un futuro per l’azienda, e l’interessamento dei privati lo dimostra, ci dovrà anche essere la possibilità di realizzare strutture ricettive all’interno di alcuni edifici termali".

Il sindaco tiene a precisare che la delibera di indirizzo del Comune non coinvolgerà gli edifici di maggior valore storico, come le Terme Tettuccio e Regina. Del Rosso torna anche a parlare del tema dell’utilizzo delle fonti dei vari stabilimenti nel caso di vendita in singoli lotti dei vari beni. A questo proposito, nei giorni scorsi, ha scritto una lettera a Sergio Garofalo, giudice delegato del tribunale fallimentare per la procedura di concordato preventivo in continuità. "Se una persona acquista un edificio delle Terme – spiega – dovrà sapere con precisione le modalità in cui può utilizzare l’acqua a disposizione".

La delibera di indirizzo per consentire la realizzazione di strutture ricettive negli edifici termali nel Piano operativo, che sostituirà il regolamento urbanistico all’inizio del 2026, verrà portata in approvazione nella prossima seduta del consiglio. Gli uffici stanno effettuando le prime valutazioni, mentre, al termine della procedura, dovrà essere coinvolta anche la Soprintendenza.

Da. B.