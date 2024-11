Luminarie in nuove aree. Il Comune corregge il tiro

Il Comune completata l’illuminazione cittadina per le festività e allarga le aree coperte dalla luminaria. Sul caso era scoppiato di recente uno scontro politico con alcune forze del centrodestra. "Il 17 novembre – spiega l’assessore alle attività produttive Marco Silvestri – in occasione dell’inaugurazione del Gran cammino di Natale sono state illuminate le zone già predisposte, in attesa di completare l’opera in totale sicurezza, cosa che avverrà a breve. Avremo così modo di vedere la nostra città splendere come previsto nel nostro progetto iniziale".

L’esponente della giunta sottolinea che "il completamento delle luminarie era già previsto e condiviso: suscita dunque perplessità quanto asserito da varie voci e cioè che l’attuale integrazione sarebbe stata ottenuta da varie pressioni, mentre, al contrario, era stata prevista e programmata fin dall’inizio.Un’ultima considerazione riguarda quanto avvenuto nelle precedenti manifestazioni natalizie: in varie occasioni infatti si è provveduto a successive aggiunte di luminarie".

Intanto, nel consiglio comunale di ieri pomeriggio, è stato affrontato il tema delle illuminazioni legate ad alcuni pali della luce, sollevato nell’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci. L’esponente dell’opposizione ha chiesto di conoscere "la legittimità degli allestimenti, anche in relazione alle pronunce della Corte di Cassazione, la presenza di verifiche preliminari, analisti statiche, ricerche, collaudi e approfondimenti a cura dei dirigenti, dei responsabili, degli uffici responsabili, e la valutazione delle responsabilità in caso di caduta dei pali della pubblica illuminazione". Il consigliere domanda se esista o meno "un riscontro formale da parte del comando dei vigili del fuoco che garantisca sulla stabilità dei pali, anche se gravati da pesanti vele pubblicitarie e da ingombranti decori natalizi".

L’assessore ai lavori pubblici Luca Bini e il funzionario Marco Maglio, responsabile del settore dell’ordinaria manutenzione, hanno elencato tutte le procedure. Maglio ha fornito dettagli sulle procedure tecniche e di affidamento dei lavori, con particolare riferimento al al secondo lotto di luminare prese. Fanucci però attende ulteriore documentazione sul caso e si è dichiarato insoddisfatto.

Daniele Bernardini