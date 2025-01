L’ultimo saluto a Linda Natali. L’affetto di parenti e tanti amici

Una chiesa gremita ha accolto il feretro di Linda Natali, la madre di due figlie giovanissime, scomparsa a 48 anni, dopo una lunga malattia. La donna pur vivendo da tempo a Massa e Cozzile, nella zona della Biscolla, aveva frequentato la parrocchia di Sant’Antonio durante l’infanzia e l’adolescenza, e qui aveva scelto di celebrare il suo matrimonio. Linda ha dedicato la vita alle sue figlie, una di 14 e l’altra di sei, impegnandosi molto anche nel mondo della scuola. L’istituto Bernardo Pasquini di Massa e Cozzile, ieri, ha dedicato parole commoventi per la donna, impegnata nel consiglio della scuola.

Sono stati tantissimi gli amici che sono venuti a darle l’estremo saluto. Era facile volerle bene, per la sua grande bontà e disponibilità verso gli altri. Linda era molto educata e affabile con la gente, tant’è che anche chi la conosceva appena ha voluto partecipare alle sue esequie. Un dolore fortissimo quello del padre Franco, la leggendaria ala del Montecatini Sporting Club, che dopo aver giocato anche con la Virtus Bologna, fu uno dei protagonisti della promozione in Serie B del basket termale, e della madre Donatella. Accanto a loro c’era Gino, lo zio di Linda, insieme ai suoi familiari. Anche lui un mito della pallacanestro montecatinese, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha iniziato la carriera come general manager a Montecatini, arrivando poi alla Olimpia Milano e alla Virtus Roma.

Alcuni nomi della storia del basket termale, insieme a semplici tifosi che hanno sempre avuto nel cuore le imprese sportive di Franco, erano nella chiesa di Sant’Antonio per l’ultimo saluto a Linda. La toccante cerimonia funebre è stata celebrata da Don Alessandro Diolaiuti. Diverse persone che conoscevano Linda di vista sono rimasti sorpresi dalla notizia che avesse dovuto affrontare un lunga malattia che poi l’ha portata alla morte alla giovane età di 48 anni. Lei era sempre rimasta sorridente e gentile con tutti, come quando lavorava al bar del Palaterme. Ha continuato a vivere finché la malattia ha preso il sopravvento, mettendo sempre le figlie al centro della sua esistenza. La foto del suo profilo Facebook trasmette in modo immediato il grande amore che provava verso la vita, che resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Da. B.