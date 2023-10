Mondo del calcio in lutto, è morto Luciano Cinelli. "Quei mitici anni Settanta"

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 7 ottobre 2023 – Lutto nel calcio dilettantistico per la scomparsa a 71 anni di Luciano Cinelli. Anche se per la maggior parte la sua carriera si è sviluppata nel Fucecchio, Cinelli era molto conosciuto anche in Valdinievole per aver militato nel Chiesina Uzzanese e per essere uno dei calciatori più ambiti nei tanti tornei estivi negli anni ’70. Cresciuto nelle giovanili della società bianconera Cinelli per un paio di stagioni aveva anche militato nell’Empoli, allora in serie C. Con lui in quelle stagioni c’era anche un giovanissimo Moreno Roggi che dall’Empoli passerà poi alla Fiorentina e alla maglia azzurra. Poi era tornato tra i dilettanti dove è stato uno degli attaccanti più prolifici di tutta la regione. Per questo destò scalpore, all’epoca il passaggio nel Chiesina Uzzanese, squadra di solito impegnata nella salvezza. E nonostante i tanti gol e l’entusiasmo per la sua presenza, i risultati non furono pari alle attese.

Attaccante di razza, giocava con la maglia numero 11, capelli lunghi e baffi come si usava all’epoca. Cinelli era il classico genio e sregolatezza. E come avveniva in quegli anni, per tutti era il "George Best dei dilettanti", spauracchio di tutte le difese avversarie. Per diverse stagioni risultò il miglior capocannoniere dei campionati dilettanti toscani. Poi la sua carriera fu compromessa da un brutto infortunio. Anche se continuò a giocare qualche anno e successivamente rimase comunque nell’ambiente come allenatore. E aprì con successo un’attività commerciale legata alla pelletteria. Il "Cina", così veniva chiamato dagli amici da tempo combatteva contro una brutta malattia. Lascia la moglie Lori e i figli Francesco e Cassandra. I funerali si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di Massarella.

N.G.