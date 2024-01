Lo spogliatoio vandalizzato dalle squadre ospiti: "Stufi di ripagare i danni"

Duro sfogo di protesta di Fabrizio Falasca, presidente della società di calcio Montalbano Cecina, fortemente infastidito dai ripetuti danni che subisce l’interno dello spogliatoio ospiti della struttura sportiva che la sua società gestisce. "Dall’inizio della stagione - dice Falasca - sono già sei volte che lo spogliatoio degli ospiti subisce danni. Nel tempo sono stati rotti vetri, attaccapanni, specchi, porta oggetti, porte d’ingresso del bagno ed ogni volta interveniamo pronti a riparare il danno. Il Montalbano Cecina non è il proprietario della struttura, ma l’abbiamo presa in affidamento dal comune di Larciano. È quindi un bene pubblico. Siamo quindi doppiamente obbligati a intervenire per sistemare ciò che viene danneggiato. Questo per tutelare un bene pubblico e rendere lo spogliatoio bello, accessibile ed ospitale. Si tratta di una questione di decoro e di educazione".

"Ogni domenica purtroppo registriamo danni - prosegue Falasca -. Siamo stufi. Ogni occasione, sia in caso di vittoria per esultare, o sconfitta e quindi rabbia e delusione o sostituzione di qualche giocatore, è motivo di rompere qualcosa. Non accuro chiaramente la società, ma i singoli giocatori. Adesso basta".

"Questo sfogo - conclude Falasca - vuole servire per aprire una riflessione, un dibattitto su quello che succede nei campi sportivi. Non credo di essere l’unica società di calcio che lamenta dei danni subiti. Sono episodi di grande maleducazione, di assoluta mancanza di rispetto nei confronti di tutti. Senza parlare dei danni economici che dobbiamo pagare. Ritengo che sia necessario una presa di posizione da parte di tutti e che si faccia un passo in avanti nell’educazione. Il calcio è una bella passione da vivere tutti insieme, nel rispetto reciproco".

m.m.