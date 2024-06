L’investitura del sindaco. Del Rosso posa con la fascia. Mentre impazza il toto-giunta

MONTECATINI TERME

Claudio Del Rosso è stato ufficialmente proclamato nuovo sindaco di Montecatini Terme. Dopo il completamento delle procedure da parte dell’ufficio elettorale centrale, ieri mattina il segretario comunale Giuseppe Atomica lo ha convocato per firmare l’avvenuta elezione. Del Rosso, dopo aver partecipato a Pistoia all’incontro convocato dal prefetto Messina, ha posato ufficialmente nella sala consiliare del municipio di Montecatini per la sua prima foto con la fascia tricolore. Un momento davcero emozionante per Del Rosso, arrivato alla guida dell’amministrazione termale dopo una competizione ricca di colpi di scena. Adesso è a tutti gli effetti il sindaco di Montecatini e, nei prossimi giorni dovrà preparare la squadra che gli sarà accanto nei prossimi cinque anni.

Il sindaco non farà comunicazioni in merito almeno fino alla prossima settimana, ma le ipotesi e le indiscrezioni continuano girare a Montecatini. Tra i due assessori che dovrebbero toccare alla lista civica che ha sostenuto Del Rosso, la forza più rilevante della nuova maggioranza con cinque consiglieri, il nome certo è quello dell’assicuratore Marco Silvestri. Uno dei maggiori promotori fin dalla prima ora della sua candidatura, è apprezzato in città per moderazione e serietà gode di grande fiducia da parte di Del Rosso. Non sembra invece destinata a ricoprire il ruolo di assessore al bilancio la commercialista Barbara Brizzi, eletta anch’essa con la lista civica di Del Rosso, alle prese con numerosi impegni professionali. Crescono le quotazioni dell’ingegnere gestionale Enrico Giannini, anche lui candidato della lista civica. Con la sua specializzazione professionale potrebbe essere un jolly prezioso. L’ingegnere gestionale ha il compito di progettare, valutare e analizzare, dal punto di vista tecnico, operativo e organizzativo, tutti i processi complessi di un’azienda. Dal personale al digitale, Giannini sembra avere davvero le carte in regola per seguire vari settori. Resta confermato anche il possibile inserimento di Simone Magnani (Movimento Cinque Stelle) a cui andrebbe la delega per l’ambiente. Il Partito Democratico, intanto, attende di confrontarsi con il sindaco Del Rosso prima di fare i nomi di possibili assessori, la cui scelta spetta comunque al primo cittadino. I democratici potrebbero esprimere le due donne previste per legge in giunta.

Daniele Bernardini