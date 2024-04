L’intervento di Niccolai: "Grazie alle risorse della Regione il ’fantavariante’ di Collodi è finito"

All’incontro organizzato per presentare le ipotesi di variante per permettere ai mezzi pesanti di bypassare l’abitato di Collodi ha partecipato anche il consigliere regionale dem Marco Niccolai. "Grazie alle risorse della Regione – ha commentato – è finalmente finito il ‘fantavariante’ di Collodi: per la prima volta si lavora seriamente per la viabilità esterna".

Il consigliere spiega che finora "nessuna amministrazione aveva mai commissionato uno studio approfondito sulla viabilità esterna" perché "per decenni le amministrazioni sono state convinte che l’unica soluzione possibile fosse l’adeguamento di tratti di via comunale, la realizzazione di una galleria artificiale sotto via Pasquinelli lunga circa 450 metri". Dopo questo progetto, cui Niccolai ricorda che nel 2002 i collodesi si erano ribellati, "la Provincia di Pistoia decise di fare qualche valutazione", che però non aveva portato a niente. "Molti politici volevano riproporci il possibile scempio di via Pasquinelli", e quando nel 2018 la Giunta Giurlani rilanciò l’idea di metterla a doppio senso, "la Regione e gli altri enti mettono il veto".

Niccolai sottolinea come nel corso dell’incontro, grazie al finanziamento della Regione Toscana di 120.000 euro, siano state illustrate nel dettaglio "le ipotesi di prefattibilità della variante esterna, sia lato San Gennaro sia lato Collodi Castello, ai cittadini sono stati illustrati problemi, criticità e opportunità di ognuna delle due ipotesi", dai costi previsti fra 85 e 90 milioni di euro la prima, 50 milioni la seconda. "La richiesta del Comune di Pescia e della Provincia di Pistoia è di completare l’avanzamento progettuale per entrambi i versanti", afferma, spiegando che adesso "sappiamo punti di forza e di debolezza di ciascuna ipotesi e una stima delle risorse necessarie".

Dopo aver constatato che aver scongiurato l’ipotesi di via Pasquinelli a doppio senso e aver realizzato valutazioni tecniche su entrambi i versanti "è già un grande risultato", Niccolai conclude ricordando che "il percorso sarà lungo ma fino al finanziamento della Regione non era neanche mai iniziato seriamente" e che "non era per niente scontato arrivare fin qua visto le resistenze che abbiamo dovuto affrontare in questi anni".

Emanuele Cutsodontis