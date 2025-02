L’impegno per i più deboli. SdS con ’Amici di Erika Galligani’ per tutelare i minori in difficoltà

Protocollo di intesa firmato fra la Società della Salute della Valdinievole e l’associazione’ Amici di Erika Galligani’. L’atto è volto a consolidare e rafforzare l’impegno comune nel sostenere percorsi di raccordo, confronto e condivisione sui temi della tutela dei diritti dei minori, con l’obiettivo di realizzare progetti e iniziative congiunte per offrire sostegno, sicurezza e conforto a minori e famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà o disagio. Gli operatori sociali cureranno lo sviluppo dei progetti di appoggio avviati, informandosi sull’andamento degli incontri e delle relazioni tra i volontari, i minori e le loro famiglie. La SdS si farà carico dell’informazione sul servizio, per ogni ricaduta sul territorio; ogni tre mesi saranno organizzati incontri congiunti per monitorare l’andamento dell’iniziativa. "Siamo felici per il proseguimento di questa collaborazione – sottolinea il vicepresidente della SdS della Valdinievo, Fabio Berti –. La presenza di volontari così preparati e motivati, densi di grande responsabilità educativa e affettiva, è per noi un segno tangibile del valore dell’essere comunità educante. Il Terzo settore è un pilastro della nostra società e anche in Valdinievole rappresenta un punto di riferimento essenziale per la salute e il benessere delle persone".

L’associazione ’Amici di Erika Galligani’ è stata fondata nel dicembre 2019 da Catia Pippi, in memoria della figlia Erika, assistente Sociale scomparsa prematuramente nel 2017, che ha dedicato la sua vita agli altri; il dolore per la perdita ha spinto a creare un’associazione che proseguiva il suo impegno verso i più vulnerabili, che si è avvicinata alle case famiglia, offrendo supporto concreto a bambini e ragazzi in difficoltà. Grazie alla collaborazione con la SdS sono stati sviluppati progetti sempre più strutturati e rispondenti ai bisogni. "Abbiamo imparato a muoverci nella complessità grazie al dialogo con il Servizio Sociale – afferma Pippi – e la rete di volontari è cresciuta, permettendo di portare avanti molte attività: progetti educativi e ricreativi per i ragazzi, gite , supporto scolastico, reperimento di beni di prima necessità. Inoltre creiamo reti di collaborazione con imprese e attività del territorio, favorendo percorsi di inclusione e mettendo a disposizione servizi che rispondono ai bisogni dei ragazzi".

Emanuele Cutsodontis