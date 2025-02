L’europarlamentare Vannacci ospite al Centro Civico Il Fiore

Al Centro Civico Il Fiore, nell’ambito della rassegna di autori ‘Voci Erranti’, alle 18 arriva l’europarlamentare Roberto Vannacci, per presentare i suoi due libri ‘Il mondo al contrario’ e ‘Il coraggio vince’, accompagnato nel pomeriggio dal giornalista Aldo Grandi. La notizia, nei giorni scorsi, aveva provocato il sollevarsi di voci di protesta, da parte della segreteria provinciale del Partito Democratico, della direzione dell’Arci pistoiese, delle opposizioni consiliari di Chiesina Uzzanese, del consigliere regionale Marco Niccolai, dell’associazione ComingOut e di Arci Gay. "Il segretario provinciale del PD di Pistoia, Marco Mazzanti, si dovrebbe presentare per farci capire le sue idee democratiche nel voler vietare questo evento – ha commentato Vannacci –. Sarà in compagnia dei circoli Arci e Arcigay di Pistoia, tutti virtuosi della dialettica non violenta ed inclusiva. Io sarò a Chiesina Uzzanese insieme al sindaco; con noi ci saranno centinaia di italiani che hanno voglia di sentire una voce nuova e diversa che, da tempo, il politicamente corretto ha quasi completamente cancellato".

Il vicesindaco Lorenzo Vignali nei giorni scorsi aveva voluto puntualizzare: "Sui libri non mi esprimo – ha commentato –, la censura sui libri non è ammissibile né tollerabile. Ma si sta parlando di una presentazione, organizzata dal Comune come il 99% delle presentazioni fatte a Chiesina Uzzanese. A Voci Erranti sono stati presentati libri e autori di ogni genere e orientamento, questi appuntamenti sono occasioni per approfondire i temi e dialogare con gli scrittori".