L’entrata di Estra nel Consorzio. Rowan: "Ora due gare chiave"

Estra entra a far parte del Consorzio Pistoia Basket. Una notizia certamente interessante se non fosse che è arrivata alla vigilia della prima di due partite che possono decidere la stagione e dopo mesi di silenzio da parte della società. Alla luce di quanto accaduto dall’insediamento della nuova proprietà ad oggi, inutile fare l’elenco dei fatti che sono noti a tutti, del fatto che siamo di fronte ad una contestazione aperta nei confronti della società, di una squadra che ancora non è squadra, di fatti mai accaduti nella storia di Pistoia abbiamo fatto presente che magari i tifosi erano altre le risposte che avrebbero voluto avere in questo momento. Giusto parlare dell’ingresso di Estra nel Consorzio ma lo sarebbe stato altrettanto anche una doverosa spiegazione di quanto accaduto, di come affrontare il resto della stagione.

"L’ingresso di Estra nel Consorzio – dice Francesco Cioffi presidente del Consorzio – vuol dire rafforzare gli obiettivi per i quali il Consorzio è nato, tra cui far crescere il movimento della pallacanestro. Con questo accordo, ricordiamo a tutte le realtà che tipo di entusiasmo c’è all’interno del nostro mondo".

"Per noi è importante aver potuto legare il nostro nome alla squadra della città – afferma l’ad di Estra, Nicola Ciolini -, rappresenta davvero una grande soddisfazione. Abbiamo voglia di dare una mano e il nostro ingresso nel Consorzio è un ulteriore passo di un progetto che abbiamo sposato l’anno scorso".

A parlare del momento attuale di Pistoia e di ciò che sarà il futuro ci ha pensato il presidente biancorosso Ron Rowan e lo ha fatto senza nascondersi. "La stagione fino ad ora non è andata come volevamo – dice Rowan –, sono il primo ad essere dispiaciuto, si punta sempre a vincere è inutile girarci intorno. Potevamo avere qualche vittoria in più ma è inutile piangere sul latte versato. Ci sono tredici partite per cambiare le cose e già le prossime due partite sono di estrema importanza".

Rowan ha parlato assumendosi anche le proprie responsabilità. "Sono qui da sei mesi – prosegue Rowan – e all’inizio conoscevo poco, ora inizio a capire la situazione. Un po’ me lo aspettavo perché vedendo altre realtà simili come Trieste e Varese per cui non sono sorpreso che ci siano dei problemi: ci sono tanti aspetti nuovi, tante regole diverse da conoscere e capire. Cosa mi ha deluso? Abbiamo perso sei-sette partite per pochi punti e non so se sia stato qualcosa di tecnico diciamo che preferisco non pronunciarmi, dico solo che dobbiamo migliorarci".

Maurizio Innocenti