Le veliste Bianca e Anna in evidenza

Due giovanissime veliste montecatinesi rappresenteranno la II zona FIV (che comprende Toscana, Umbria e provincia di La Spezia) ai campionati italiani Coppa Primavela, riservati ai nati nel 2015, che si terranno a Genova alla fine di agosto. Bianca Pellegrini, in forza alla squadra agonistica del Circolo Nautico Livorno allenata da Alberto Nuzzi, e Anna Potenti, della squadra del Circolo Velico Torre del Lago Puccini diretta da Stefano Querzolo, a bordo delle loro piccole barche classe Optimist, hanno staccato due dei tre ambitissimi biglietti per la partecipazione agli italiani, in un’agguerrita serie di prove iniziate a Marina di Carrara il 16 giugno e conclusesi nei giorni 6-7 luglio nelle acque davanti ad Antignano (LI), in un weekend in cui le impegnative condizioni meteo-marine ed un vento di Scirocco che ha toccato i 20 nodi, hanno messo a dura prova gli oltre 60 atleti delle varie categorie, premiando i più tenaci e determinati.

Bianca ed Anna, amiche sin dalla nascita, hanno iniziato le prime attività veliche già a partire dai 7 anni, grazie anche alla passione che accomuna i rispettivi genitori, fortemente convinti degli elevati valori formativi ed umani che caratterizzano questo sport. Tante congratulazioni ed un grande in bocca al lupo da parte dello Yacht Club Montecatini - di cui il padre della Pellegrini è apprezzato socio - felice di avere due giovani atlete locali nell’importante competizione nazionale".