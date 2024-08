Le sfilate di carrozze d’epoca. Torna la magia di Incanto Liberty

Per il nono anno consecutivo Incanto Liberty torna ad accompagnare il ferragosto termale con la sua kermesse più rappresentativa. Da oggi al 15 agosto undici equipaggi d’epoca provenienti tutti dal nord Italia, riporteranno la cittadina indietro nel tempo. Siamo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento quando Montecatini vantava oltre cento licenze di fiaccherai o vetturini che offrivano un vero e proprio servizio taxi per i turisti facoltosi che una volta arrivati alla stazione ferroviaria avevano bisogno di raggiungere uno dei tanti alberghi presenti in città. Si avvicinava il boom economico e Montecatini vantava di essere una delle realtà più eleganti d’Italia. Incanto Liberty nasce con lo scopo di riportare quella bellezza ai giorni nostri.

Il viaggio nel passato inizia questa sera alle ore 21.30 con il concorso di tradizione ed eleganza, ogni carrozza è abbinata ad una delle undici città termali riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 2021. Il programma del 14 agosto inizia alle ore 11.30 presso la sala consiliare del Comune di Montecatini con un seminario sulla storia della carrozza pistoiese con la presentazione del libro ’Pistoiese-un legno italiano’ di Fabrizio Canali. Mentre nel pomeriggio dalle ore 17.30 le carrozze tornano a sfilare nelle vie del centro. Il giorno di ferragosto si potrà tornare ad ammirare gli equipaggi dalle ore 11 in poi nel piazzale adiacente lo stabilimento Tettuccio, l’evento si conclude all’ippodromo Sesana con l’ormai classica sfilata che annuncia l’entrata in pista dei campioni al via nel gran premio Città di Montecatini.

Incanto Liberty nasce da un idea dell’Associazione ’Il cavallo e l’uomo’, Alessandro Bracali in veste di Presidente racconta il progetto: "In primis ci tengo a sottolineare il patrocinio del Comune di Montecatini, il sostegno economico della Fondazione Caript e la disponibilità di Snaitech perché senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile. A Montecatini lo stile Liberty trova la sua massima espressione, dall’edificio comunale decorato da Galileo Chini al cinema Excelsior ma sono tantissimi gli edifici in città che testimoniano i dettami più belli del Liberty e ci piacerebbe che tutto ciò attorno a noi non passasse inosservato". Anche quest’anno sono stati organizzati tre giorni di magia: "Il caldo di questi giorni non permette grandi cose, ma siamo riusciti a creare un bel programma. Stiamo già lavorando alla prossima edizione, per il decimo anniversario abbiamo pensato in grande ma intanto godiamoci questi lunghi festeggiamenti di ferragosto".

Martina Nerli