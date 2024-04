Le piante ’storiche’ sono tornate nel parco del Tettuccio

Anche quest’anno missione compiuta dal reparto giardinaggio delle Terme e dagli Angeli del Bello di Montecatini, con il trasporto delle piante storiche dalle Serre Salute al parco del Tettuccio in vista dell’apertura della stagione turistica-termale. Lunedì mattina i giardinieri hanno provveduto a sistemare in vari punti dell’immenso giardino termale gli splendidi esemplari di ficus, pilocarpus, philodendron, benjamin, schefflera, emerald queen e la regina per eccellenza, la centenaria Gardenia thunbergia, che è stata letteralmente abbracciata dai giardinieri per sistemarla in sicurezza . L’entrata del furgone carico di piante dal cancello laterale del Tettuccio, varcando il vialetto di ghiaia, è parso un corteo festoso curato dagli operatori e seguito dai turisti. "Un’operazione lunga e faticosa – dice la presidentessa degli ’Angeli’, Cinzia Silvestri – ripagata dalla bellezza di piante uniche che hanno contribuito con le sorgenti curative a far conoscere Montecatini nel mondo. Una ricchezza verde di valore inestimabile da salvaguardare e tutelare per mantenere l’ambita nomina cittadina di patrimonio dell’umanità. La collaborazione giardinieri e Angeli proseguirà con la piantumazione di nuove fioriture nelle aiuole del Tettuccio".