Le nozze di diamante di Piero e Marilena a Massa e Cozzile: 60 anni di amore

Sono sposati da sessant’anni e si amano come se fosse il primo giorno. "Coppie come nostro padre Piero e nostra madre Marilena Polpini, che festeggiano un traguardo così eccezionale sono oggi una rarità - dicono le figlie Roberta e Sandra - ed è eccezionale avere due genitori come loro che hanno raggiunto questo traguardo nell’amore reciproco". Roberta e Sandra Marchetti augurano loro ancora tantissimi anni insieme. Piero e Marilena si unirono in matrimonio il 7 settembre 1963 nella Chiesa di Massa e Cozzile. Domenica 10 settembre si sono scambiati nuovamente le fedi nella chiesa di Vangile per poi proseguire i festeggiamenti, con gli amici più stretti, al ristorante. L’anello suggella la promessa di amore eterno, è simbolo di lealtà e fedeltà, infatti il suo nome deriva dal latino fidem, cioè fiducia. Esso va indossato rigorosamente nell’anulare della mano sinistra, forse perché è lì che passa la vena dell’amore, che porta direttamente al cuore. E i due coniugi hanno celebrato come se fosse la prima volta davanti all’altare questo momento così gioioso. Perché gli Sposi si scambiano le Fedi? Lo scambio delle fedi tra gli sposi, sta a simboleggiare il completamento della vita di entrambi. La loro forma, ovviamente circolare, rappresenta la realizzazione della propria vita, partendo da un punto e ricongiungendosi alla fine con esso, dopo aver attraversato il proprio "cerchio della vita". Quindi, quando gli sposi si scambiano le fedi e queste vengono infilate al dito, da quel momento iniziano a formare un’unità completa, un unico elemento indissolubile, come nel caso di Piero e Marilena. La grande festa però non finisce qui. Piero e Marilena non dimenticano la loro seconda famiglia ed a breve festeggeranno anche con i dipendenti della sede toscana della Verinlegno Spa al Circolo ricreativo di Vangile.

Da.B.