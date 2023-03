"Le nostre case popolari lasciate nel degrado"

"Seguendo le mai ascoltate proteste dei cittadini sulle condizioni n cui viene manutenuto il nostro patrimonio di case popolari – scrive Oliviero Franceschi, consigliere della Lega – si puo capire che, nonostante si parli di costruirne di nuove, non siamo in grado di mantenere dignitosamente gran parte del patrimonio esistente. Il risultato è che vi sono decine di appartamenti sfitti da una vita perché non sono in grado di ristrutturarli per riassegnarli. Prova ne sono le innumerevoli richieste dei cittadini che rimangono in attesa di assegnazione e nuove graduatorie. Possibile addivenire alla vendita di parte del patrimonio? Averne meno, ma averle di migliori non potrebbe essere una buona politica gestionale? Se è vero che la legge regionale blocca questo tipo di indirizzo, come è possibile rendere dignitoso questo patrimonio e dare risposte a questi condomini sempre piu arrabbati per la situazione di degrado che si va via via creando in questi immobili?".