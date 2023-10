Le grandi città termali d’Europa. Meeting e riunioni per lo sviluppo

Montecatini Terme è pronta ad accogliere da domani al 20 ottobre i delegati dell’associazione “Le grandi città termali d’Europa“, che si riunisce in assemblea generale. Montecatini è infatti una delle 11 realtà di sette Paesi che compongono “The Great Spa Towns Of Europe“, sito transnazionale che è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale Unesco nel 2021. Le altre città sono: Baden bei Wien (Austria), Spa (Belgio), Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně (Repubblica Ceca), Vichy (Francia), Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (Germania) e Bath (Regno Unito).

A Montecatini saranno presenti i membri del comitato intergovernativo e il consiglio dell’associazione, composto da sindaci e vicesindaci delle undici città termali. "Sono entusiasta - dice il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini - di accogliere i miei colleghi questa settimana. Le Grandi Città Termali d’Europa hanno rappresentato uno sviluppo incredibilmente importante per la nostra città e sono lieto di poter mostrare ai miei colleghi i miglioramenti che sono stati avviati dalla loro ultima visita, come ad esempio le fasi iniziali del restauro degli affreschi di Galileo Chini, all’interno del Palazzo comunale, in collaborazione con la prestigiosa scuola fiorentina di arte e restauro Palazzo Spinelli. Avrò il piacere di illustrare loro il progetto “Montecatini Terme, la città del benessere“, una rassegna di eventi strutturati sul benessere e sui temi della donna, della pace, dell’acqua e dell’arte, finanziato dal ministero del Turismo Italiano".

"Sarà meraviglioso tornare a Montecatini per la nostra assemblea generale e poter godere della fantastica ospitalità italiana", dice Stefan Szirucsek, presidente dell’associazione “The Great Spa Towns of Europe“ e sindaco di Baden bei Wien. Gli oltre trenta delegati parteciperanno all’assemblea generale e ad altre riunioni dal domani al 20 ottobre. Il gruppo avrà l’opportunità di saperne di più su diversi siti chiave di Montecatini: visita guidata alle Terme Tettuccio e alle Terme Tamerici, due dei più notevoli stabilimenti termali di Montecatini Terme, visita a Montecatini Alto con la funicolare, risalente a 125 anni fa, e visita guidata della città medievale in cima alla collina. Gli incontri si terranno nel palazzo comunale, famoso per gli affreschi in stile liberty di Galileo Chini. I delegati visiteranno anche la Grotta Giusti a Monsummano Terme.

red.mon.