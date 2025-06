Le Ecotappe a Chiesina Uzzanese. Due punti di raccolta per i rifiuti

Alia Multiutility, in collaborazione con l’amministrazione comunale Chiesina Uzzanese, ha attivato due Ecotappe, punti di raccolta attrezzati che rappresentano un’opportunità di conferimento aggiuntiva per gli utenti che hanno necessità di smaltire rifiuti di piccole dimensioni e in quantità limitata, non conferibili nel normale circuito di raccolta. Le due nuove Ecotappe si trovano presso la sede del Comune in via Vittorio Veneto (ingresso al civico 7) ed al supermercato Conad, in via Romana 30/A.

Le Ecotappe, destinate esclusivamente alla raccolta di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, permettono di conferire – nell’orario di apertura per quella del supermercato, ed h24 per quella ospitata presso la sede del Comune – piccoli rifiuti elettrici ed elettronici come telefonini, radioline, sveglie, ed altre apparecchiature tutte di dimensioni inferiori a 25 centimetri, ma anche pile esauste, toner e cartucce per stampanti, farmaci scaduti e oli esausti vegetali, un tipo di rifiuto molto impattante sull’ambiente. È fondamentale, quindi, il loro corretto conferimento ed avvio a riciclo.

La consegna dei materiali avviene in modo molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti da smaltire ed inserirli negli appositi contenitori interni all’Ecotappa seguendo le indicazioni riportate sugli adesivi presenti. "Ringrazio Alia per aver predisposto queste due nuove Ecotappe, che rappresentano un’importante integrazione al servizio di raccolta porta a porta, facilitando per le utenze il corretto smaltimento di rifiuti particolari come Raee, oli esausti e farmaci scaduti – ha commentato Lorenzo Vignali, vicesindaco di Chiesina Uzzanese ed assessore all’ambiente –. Un ringraziamento va anche a Maurizio Stefanelli della Conad per la disponibilità dimostrata nell’ospitare uno dei due punti di raccolta. Dopo questa prima duplice installazione valuteremo insieme al gestore altre aree del paese, sempre garantendo la sicurezza del conferimento e la sorveglianza dell’area".

"Il nostro obiettivo è facilitare il corretto conferimento dei rifiuti, soprattutto quelli più difficili da smaltire. Le Ecotappe – ha dichiarato il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra–- sono uno strumento pratico ed efficace per avvicinare sempre più persone a comportamenti virtuosi e consapevoli ed intercettare, quei rifiuti, anche particolari, che possono comunque essere avviati ad un corretto riciclo".