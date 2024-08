Lavori sulla strada in Valleriana. Dopo l’installazione dei guardrail sistemati tratti di via Val di Torbola

Interventi sulle strade in Valleriana. Il pezzo di strada interessato dal nuovo intervento è quello che dal bivio per raggiungere Fibbialla porta fino a Pietrabuona, un tratto le cui condizioni da tempo destavano preoccupazione, e le proteste dei residenti. A dare l’annuncio del nuovo intervento effettuato sulle strade della Valleriana dall’amministrazione comunale, è il vicesindaco Luca Tridente, titolare delle deleghe riguardanti la Montagna. "Sono stati asfaltati alcuni tratti della via Val di Torbola – afferma Tridente –. Un intervento che era partito immediatamente dopo quello di sfalcio dell’erba, sempre da parte della nostra amministrazione, e che era proseguito con l’installazione dei guardrail nei punti considerati più a rischio; con queste asfaltature si va a completare quanto previsto con i 150mila euro dei fondi per la montagna 2022. Sono stati riasfaltati alcuni dei tratti più ammalorati della strada – spiega ancora Tridente – coscienti che ancora tanto bisogna fare per la viabilità della nostra montagna".

A questo proposito, il vicesindaco ha tenuto a ricordare che "il progetto di 225.000 euro per proseguire con gli interventi sulle asfaltature, presentato rispondendo all’ultimo bando di fondi per la montagna pubblicato dalla Regione Toscana: siamo entrati in graduatoria, ma il progetto non è ancora stato finanziato a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili. A questo dobbiamo aggiungere l’intervento effettuato nella parte finale di via del Traspo, al confine con la Strada Provinciale 34 della Val di Forfora, 200mila euro con i quali verrà rimesso in sicurezza il fondo stradale. Il nostro impegno è massimo – conclude Tridente – pur non avendo a disposizione una bacchetta magica, che ci consentirebbe di risolvere problematiche che si trascinano, ormai, da tanti anni".

Emanuele Cutsodontis