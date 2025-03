Lavori di Acque. Le vie interessate

Lavori sulla rete idrica nel comune di Chiesina Uzzanese. Nelle strade di giorno in giorno interessate dai lavori, si verificheranno cali di pressione e possibili brevi interruzioni idriche, accompagnate da temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.

Lunedì 24 marzo, dalle ore 8 alle 16: via Ponte alla Ciliegia nel comune di Chiesina Uzzanese. Martedì 25 marzo, dalle ore 8 alle 12: vie Ponte alla Ciliegia, Roma (nel tratto compreso tra le vie San Giuseppe e Ponte alla Ciliegia) e San Giuseppe nel comune di Chiesina Uzzanese; dalle ore 8 alle 15 in via Fantozzi. Mercoledì 26 marzo, dalle ore 8 alle 11: via Casale Ducci dalle ore 11 alle 13: via Resistenza

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.