Assume lavoratori in nero, licenza sospesa per noto ristorante e lounge bar

Montecatini Terme (Pistoia), 13 ottobre 2023 – Licenza sospesa e poi riconsegnata in seguito al pagamento di una sanzione, ma il titolare di un esclusivo ristorante e lounge bar di Montecatini Terme sarà denunciato per l'illecito impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno.

L'Ispettorato del Lavoro aveva infatti disposto la sospensione dell'attività dopo la scoperta di due lavoratori in nero sui 13 della struttura. Questi due, extracomunitari, sono 'richiedenti protezione internazionale’ ma uno lo ha fatto da meno di 60 giorni quindi c'è l'inibizione a svolgere attività lavorative in tale arco temporale. La sospensione è stata successivamente revocata a seguito del pagamento della sanzione da parte del titolare.

L'accertamento, compiuto dall'Ispettorato col supporto di militari del Comando provinciale di Pistoia dell'Arma, ha evidenziato anche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro come omessa redazione del documento valutazione rischi, omessa designazione del medico competente e omessa nomina del preposto del datore di lavoro. Sono state quindi contestate sanzioni amministrative per un importo di circa 10.000 euro.

Gli ispettori hanno infine appurato che nel locale risultava installato e funzionante un impianto di videosorveglianza non autorizzato dall'Ispettorato territoriale del lavoro.