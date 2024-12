Larcianese e San Marco Avenza non si fanno male. In casa viola esordio per il nuovo attaccante Maggi

Larcianese

0

San Marco Avenza

0

LARCIANESE: Cirillo, Vallesi, Antonelli (17’ st Iannello), Romani (41’ st Seghi), Tafi, Bagni, Lo Russo, Salerno, Capetta (17’ st Maggi), Biagioni (17’ st Sarti), Tersigni. A disp. Bellandi, Buoni, Carrara, Papa, Lovari. All. Cerasa.

SAN MARCO AVENZA: Mariani (22’ st Riccio), Lattanzi, Bonuccelli, Conti (31’ st Dell’Amico), Benedini, Orlandi, Guidi (32’ st Corbani), Seghi, Raffi, Maravese, Bonini (28’ st Benassi). A disp. Ricco, Costi, Viaggi, Scremin, Barducci, Tonelli. All. Cenderelli.

Arbitro. Calvani di Prato.

Il risultato di parità arriva al termine di una partita brutta, nella quale ci sono state pochissime emozioni e occasioni da rete. Meglio la Larcianese nel primo tempo, durante il quale è apparsa più motivata e desiderosa di conquistare l’intera posta in palio. Nella ripresa la gara è diventata più equilibrata. Tanto possesso palla esercitato nella zona di centrocampo, qualche mischia in area di rigore, me zero reti. Nel secondo tempo si registrano due occasioni da gol avute, una per squadra. Al 34’ un tiro violento di Romani viene respinto da un prodigioso intervento del portiere ospite Riccio, che riesce a deviare la palla in calcio d’angolo. Era da pochi secondi subentrato al posto dell’infortunato Mariani, obbligato a uscire. Gli ospiti hanno avuto una ghiotta occasione per passare in vantaggio al 36’, su un’azione di contropiede, portata avanti da Lattanzi e conclusa male di Bonucelli, che di testa devia male la palla, indirizzandola fuori dallo specchio della porta, da una buona posizione. Nella Larcianese ha fatto il suo esordio la punta Gabriele Maggi, acquistato negli ultimi giorni dal Marginone. Ha giocato una mezzora, nella quale ha mostrato tanto movimento, velocità, ma poca concretezza in area di rigore. Alla fine dei novanta minuti il risultato maturato è giusto. Una partita non bella sotto l’aspetto dello spettacolo. Un punto guadagnato da entrambe le formazioni, utile per muovere la classifica generale.

Massimo Mancini