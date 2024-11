Larcianese all’esame San Giuliano. Montecatini in trasferta col Cubino

Girone A di Promozione in campo domani (ore 14.30) per la decima giornata. Questo il programma delle partite delle squadre della Provincia.

San Giuliano-Larcianese. Allo stadio Bui la Larcianese cerca di difendere il primato in classifica. Due ex militano nel San Giuliano: l’allenatore Lorenzo Roventini, che ha guidato la Larcianese in due riprese in Eccellenza (2014/2015 e 2017/2018) e il centrocampista Andrea Ghelardoni. In casa viola problemi di infortuni, in primis quelli del trequartista Filippo Ferraro e dell’ altro attaccante Lorenzo Biagioni. Sono entrambi a rischio forfait.

Lampo Meridien-Forte dei Marmi. Turno casalingo per la squadra allenata da Federico Magrini contro il Forte, ko nell’ultima giornata in casa del Pietrasanta. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, è molto probabile l’utilizzo di Notarelli, che è stato fermo un paio di giornate per infortunio.

Cubino-Valdinievole Montecatini. Attenzione massimima per i termali in vista della trasferta fiorentina sul campo della matricola terribile Cubino che in questo avvio di stagione sta navigando in piena zona playoff. La squadra di mister Fabbri, rinfrancata dalla vittoria del rocambolesco derby con la Lampo Meridien, vuol continuare sulla strada dei risultati positivi, ma soprattutto cercare di sbloccarsi anche in trasferta dove fino ad oggi ha versato soltanto lacrime amare. Il Cubino, che ha nei suoi goleador Poggetti e Schenone con quattro gol a testa firmati, non sembra poi imbattibile avendo abdicato soltanto in tre occasioni. Ma non per questo il trainer termale bbassa la guardia: "La squadra sta crescendo e ce la sta mettendo tutta, bisogna lavorare a testa bassa senza pensare a quello che succede dalle altre parti, purtroppo dobbiamo fare ancora a meno di nomi importanti come Rinaldi, ma siamo ottimisti per riportare a casa un risultato positivo da questa trasferta difficile".

Firenze Ovest-Intercomunale Monsummano. La squadra di Fanucchi è a caccia di continuità dopo il primo successo stagionale raccolto domenica scorsa contro il Viaccia. Contro il Firenze Oves probabile la conferma degli undici che hanno trionfato una settimana fa.

Casalguidi-Lunigiana Pontremolese. Avversario tosto per i ragazzi di Benesperi: la Lunigiana infatti, nonostante la penalizzazione di 10 punti, è fra le protagoniste del torneo. L’incontro non è dei più semplici, ma nella testa dei ragazzi gialloblù c’è la ferma voglia tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi.

Stefano Incerpi

Massimo Mancini