Lara Giacomelli, chi era la giovane psicologa morta nel terribile incidente a Montecatini

Montecatini Terme, 18 giugno 2023 – Un’altra giovane vita è stata stroncata da un incidente stradale. A poco più di ventiquattr’ore dalla tragica caduta in motocicletta avvenuta in viale IV Novembre per cause ancora da chiarire, in via Camporcioni si è verificato uno scontro terribile. Erano circa le 2,40 di notte, quando Lara Giacomelli di 33 anni, impiegata, stava rientrando a casa con la propria macchina. In quel momento era nelle vicinanze del distaccamento dei vigili del fuoco di Montecatini. In base alle prime sommarie ricostruzioni dell’accaduto, all’improvviso un’automobile che stava procedendo in direzione di Montecatini avrebbe invaso l’altra corsia, travolgendo il mezzo della giovane.

All’arrivo dei vigili del fuoco, pochi minuti dopo, l’auto finita fuori corsia stava bruciando nella parte anteriore. Il conducente era già fuori dall’abitacolo, mentre nell’altra vettura Lara era rimasta incastrata tra le lamiere. Sono state eseguite subito le manovre per tirare fuori la giovane dall’abitacolo e spengere l’incendio. Le fiamme avrebbero potuto mettere a rischio l’intera zona dell’incidente. Sul luogo, allertate dal 118, sono arrivate l’automedica da Pescia e tre ambulanze della Misericordia di Montecatini, della Misericordia di Monsummano e del Soccorso Pubblico di Montecatini. Il personale sanitario, dopo aver cercato inutilmente di rianimarla, ha dichiarato il decesso di Lara e ha portato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per la gestione della viabilità e gli accertamenti sulle cause dell’accaduto.

Lara Giacomelli era una ragazza molto conosciuta anche in città, dove aveva lavorato alcuni anni nella tabaccheria di Nicola Pieri, presidente di Confcommercio Montecatini, tra via Cividale e via Tripoli. Gentile e sempre garbata con i clienti, era riuscita a laurearsi in Psicologia, nonostante gli impegni lavorativi. Aveva fatto il tutor in alcuni corsi di formazione per titolari di partite Iva promossi da Confcommercio e attualmente lavorava per un’agenzia di lavoro interinale. La notizia della sua scomparsa ieri mattina ha creato grande dolore tra i titolari delle attività tra via Tripoli e corso Matteotti, che hanno sempre mantenuto un buon ricordo di lei. Molto probabilmente, prima di riconsegnare la salma ai familiari per le esequie, verrà effettuato un esame autoptico.

Come per la tragedia di Diego Marchione, anche questo incidente ha strappato a una famiglia una figlia amata, che con tanto impegno e forza di volontà affrontava ogni giorno la vita. Due tragedie in un lasso di tempo così breve hanno lasciato Montecatini e la Valdinievole sotto choc, soprattutto per la giovane età delle vittime. Adesso si attendono i risultati dei rilievi effettuati dai carabinieri per capire le cause degli incidenti.