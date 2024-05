L’appoggio di Italia Viva a Mario Suzzi

Si svelano i candidati al consiglio comunale di Pieve a Nievole che appoggeranno in lista Mario Suzzi. Novità di questa tornata elettorale anche l’appoggio a Suzzi anche di Italia Viva, dopo la rottura con il centrosinistra, tracciando un campo largo da parte del candidato del centro destra. Ieri mattina la presentazione ufficiale della lista nella quale si presenteranno per la carica di consigliere Alessandro Venturini, postino in pensione, Giorgio Giuntoli, pensionato, Alessia Biagini impiegata, Clarissa Nocentini, studentessa lavoratrice, Roberto Romani agente immobiliare, Susanna Bartalini commessa, David Baldi libero professionista, Elisa Giglioli, impiegata studio commerciale, Massimo Capitani, agente di commercio, Monica Giorgi, laureanda in legge e Daniele Centanni impiegato. "Un appoggio esterno, ma non per questo meno convinto – fa sapere Italia Viva – contrariamente a quanto accaduto con il Partito Democratico, abbiamo trovato in Suzzi e nella coalizione a suo sostegno un’ampia disponibilità al dialogo, soprattutto rispetto ai contenuti programmatici, per i prossimi cinque anni di governo della comunità pievarina. Rilancio del commercio, defiscalizzazione, viabilità e sicurezza sono esigenze primarie alle quali possiamo e dobbiamo dare risposta. Su questi elementi portanti, Italia Viva lavorerà a fianco di Suzzi come sindaco, per rilanciare Pieve a Nievole e recuperare competitività e lavoro sul territorio".

Arianna Fisicaro