L’analisi del voto. La rimonta dell’avvocato è nata nel Sottoverga. Decisive tre sezioni

La rimonta che ha fatto guadagnare oltre mille voti a Claudio Del Rosso dal primo al secondo turno, consentendogli una vittoria al fotofinish contro Luca Baroncini, è nata nella zona Sud. Il Sottoverga, nel 2019, dopo decenni di voti alla sinistra aveva deciso di dire basta, consentendo la vittoria al primo turno dell’ormai ex sindaco, con percentuali moto alte. Questa volta, la zona Sud di Montecatini ha deciso di dare fiducia al candidato civico presentato dal centrosinistra.

Nelle sezioni elettorali della scuola De Amicis, Baroncini è riuscito a vincere per pochi voti alla 12 e alla 16 dove ha preso, rispettivamente 136 e 200 voti rispetto ai 132 e ai 195 di Del Rosso. Per il resto, lo sfidante ha raccolto consensi in più. Del Rosso si è imposto, seppur di misura, anche alla sezione 11 con il 50,60% , allestita alla succursale dell’Istituto alberghiero Martini in via Mazzini, dove una volta c’era la scuola media Dante Alighieri e dove votano molte persone residenti nella zona del mercato coperto. Un chiaro voto per sottolineare il disagio per la mancanza di interventi giudicati efficaci e risolutivi da parte dei residenti per combattere il degrado e controllare le residenze. Molti residenti del Sottoverga, infatti, si lamentano per l’assenza di controlli effettuati con una certa frequenza su chi vive effettivamente in determinati immobili da parte della polizia municipale. Un segnale di cui la nuova amministrazione comunale dovrà tenere di gran conto. Non sono bastato neanche gli interventi programmati dall’ufficio lavori pubblici per far mantenere i consensi ottenuti nel 2019 al centrodestra.

Il nuovo sindaco però ha rischiato grosso per il voto alla sezione 3, alle scuole elementari Casciani, dove Baroncini ha trionfato con il 59,40%, e alle Pascoli, dove il primo cittadino uscente ha vinto in tutte le sezioni e alla 7 ha preso addirittura il 58,63%. I candidati al consiglio comunale e gli attivisti a un certo punto, in attesa dei risultati di questa scuola, erano abbastanza tranquilli perché Del Rosso era sopra di circa 200 voti. Il vantaggio si è ridotto sempre di più e qualcuno ha iniziato ad avere paura. Il candidato del centrosinistra, invece, ce l’ha fatta per otto voti, ma dovrà tenere di conto che questa zona della città resta molto ancorata al centrodestra ma, come emerso al primo turno, anche a Edoardo Fanucci. Del Rosso ha trionfato con il 55,36% nella Nievole, una volta considerata feudo della sinistra.

Daniele Bernardini