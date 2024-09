Lampo Meridien, vittoria col batticuore. Il Casalguidi si sveglia troppo tardi

LAMPO MERIDIEN

3

CASALGUIDI

2

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Boghean, Notarelli (28’ st Tommasi), Di Vito, De Masi, Del Sorbo, Chianese, Viti, Pirrone (45’ st Mercugliano), Benvenuti (34’ st Fattorini) , Dingonzi (28’ st Simi). A disp.: Bartolozzi, Bargellini, Buono, Ferrucci, Stobbia. All. Magrini.

CASALGUIDI: Venturini, Taddei (10’ st Dani), Menichetti (1’ st Cortonesi), Puccianti, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Bonfanti (22’ st Frosini), Mallardo, Paccagnini (31’ st Virdo), Robusti (1’ st Sellaroli). A disp.: Cappioli, Colligiani, Quargniolo, Dani. All. Benesperi

Arbitro: Latini di Empoli.

Marcatori: 35’ e 7’ st Benvenuti, 18’ st Dingonzi, 37’ st Frosini, 45’ st Mallardo.

Due terzi di gara sono completamente controllati dalla Lampo Meridien che meritatamente si portano in vantaggio per 3-0. Poi nella parte finale, il Casalguidi, approfittando di un calo fisico dei locali, prima accorcia le distanze con Frosini e poi mette i brividi alla squadra di Magrini con il gol di Mallardo che fa apparire il fantasma di una clamorosa rimonta che non concretizza. Alla fine, dei novanta minuti il Lampo Meridien vince comunque con pieno merito, mettendo in campo una prestazione di assoluto valore tecnico e di squadra. Tre punti davvero preziosi per la formazione di Magrini, reduce dal brutto ko in Coppa Italia e dallo stop alla prima uscita in campionato sul campo del Pietrasanta. Alla seconda gara di campionato si sono viste tante cose buone, un’ottima base su cui continuare a lavorare per migliorare, specie in difesa dove ancora si sono registrate delle imprecisioni. Molto positiva la prova di Benvenuti, autore di una doppietta. Sicuramente il migliore in campo. Buona anche la prestazione dell’esperto Pirrone, sempre pericolo e mai banale nelle sue giocate.

La partita si sblocca al minuto trentacinque del primo tempo, al termine di un’azione giocata in profondità tutta di prima. L’assist finale è di Chianese per Benvenuti che realizza con un tiro al volo. Il raddoppio arriva al settimo minuto del secondo tempo, sempre con Benvenuti, che un preciso pallonetto scavalca il portiere Venturini in uscita. La terza rete viene propiziata da un’azione di contropiede. Pirrone lancia in velocità Dingozi, il quale solo davanti il portiere in uscita, segna con un preciso rasoterra la terza rete. Il Casalguidi, una volta sul 3-0, abbozza una reazione, sfruttando anche un po’ di rilassatezza della Lampo Meridien. Segna Frosini, poi proprio al novantesimo Mallardo fa 3-2. Nel recupero la squadra di Benesperi prova il forcing per prendersi il pareggio, ma non riesce a completare la rimonta.

Massimo Mancini