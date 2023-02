La Viking entra nell’Elite Italia. Grande risultato per l’azienda

Luca De Lillo, chief finance officer dell’azienda

Chiesina Uzzanese, 25 febbraio 2023 – Si trova a Chiesina Uzzanese l’azienda ammessa alla 21° classe di Elite Italia, il programma di Borsa Italiana che oggi conta 1300 società. Si tratta di Viking Italy, Operatore di Telecomunicazioni specializzato nel segmento business con copertura su tutta la penisola e sede principale proprio a Chiesina Uzzanese. Da oggi l’azienda entra ufficialmente a far parte di ELITE, l’ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. "Si tratta di un’opportunità che rende tutti noi molto orgogliosi", ha dichiarato Luca De Lillo, Chief Finance Officer dell’azienda. "Eessere selezionati ed accolti tra le migliori aziende in Italia e in Europa ci spinge a puntare ad obbiettivi ancora più concreti e ad una crescita sempre più sostenibile e duratura". Ad oggi ELITE Italia supera quota 1300 società che spaziano in tutti i settori, come Aboca (farmaceutico), Carrera (moda), Lenet Group (evoluzione di Thun SpA) e Nonno Nanni (alimentare). " A una grande opportunità corrisponde tuttavia un’importante responsabilità, sia da parte dell’azienda che di tutti noi collaboratori – ha continuato il CFO di Viking – l’avvicinamento a nuovi strumenti di crescita come...