La variante urbanistica. Via alla fase di sviluppo

Il consiglio comunale ha approvato la variante semplificata al Piano Operativo che era stata adottata il 29 marzo 2023. L’assessore Vittorio De Cristofaro ha introdotto l’argomento, riferendo come l’iter procedimentale si fosse concluso, dopo la fase delle osservazioni e quella della Conferenza Paesaggistica. Questa variante sancisce il via libera per la partenza dell’iter della progettazione del nuovo Liceo Lorenzini, dello spostamento e della realizzazione dei nuovi supermercati Lidl ed Eurospin, della trasformazione della ex cartiera Checchi in una struttura di accoglienza turistica, e della progettazione dei nuovi spazi programmati nelle ex officine Celli e nella frazione di Veneri. Un nuovo inizio, che sancisce la partenza di una nuova fase di sviluppo per la città.

Sono arrivati sei pareri degli Enti, quattro osservazioni da soggetti privati e una d’ufficio, prese in esame dai tecnici incaricati, Graziano Massetani e Gaddo Mannori. Il consiglio comunale ha approvato la deliberazione a maggioranza, con i voti contrari di Vittoriano Brizzi e Celeste Vassallo (Pescia Cambia) e le astensioni di Giacomo Melosi (Fratelli d’Italia) e Giancarlo Mandara (Voltiamo Pagina). "È stato un lavoro lungo– afferma il sindaco Riccardo Franchi –, un percorso tortuoso, che ci ha visto affrontare punto per punto tutti gli aspetti". "Non abbiamo fatto scelte politiche – sottolinea De Cristofaro – ma esclusivamente tecniche. L’unica valutazione politica è stata quella di dare corso alla variante proposta dalla precedente amministrazione, che era stata adottata in prossimità delle elezioni. È stata una variante complicata: abbiamo dovuto sopperire a carenze procedurali e provvedimentali. Dall’inizio della nostra avventura – conferma – abbiamo fatto solo due scelte ‘politiche’: quella di strutturare le entrate, per scongiurare il default, e quella di regolarizzare la situazione dei cantieri sociali".

Sul voto dei rappresentanti di Pescia Cambia, il vicesindaco Luca Tridente sottolinea il loro voto contrario a una variante che, afferma, loro hanno partorito. "Fin dalle elezioni sono state presentate una vasta gamma di fake news, per contrastare il lavoro di questa amministrazione. Siamo stanchi di questa situazione".

Emanuele Cutsodontis