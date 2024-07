La T Tecnica Gema punta forte su Bedin

Va via via sempre più completandosi il mosaico della nuova La T Tecnica Gema Montecatini per quanto riguarda i protagonisti sul parquet. La società montecatinese ha svelato ieri il nome del quinto tassello del roster che sarà alle dipendenze di coach Marco Del Re nella stagione 2024-2025 e si tratta di una recente conoscenza dei "leoni" termali, perché la scintilla fra Gema e Alberto Bedin, centro classe 1999 dal tonnellaggio importante (202 cm per 114 kg) è scoccata nel corso degli ultimi playoff. Con la canotta della Janus Basket Fabriano, che ritroverà verosimilmente da avversario nella prossima regular season, il pivot nativo di Riva del Garda ha infatti eliminato la squadra rossoblù mettendosi in mostra in particolare nella decisiva gara-4, chiusa con 20 punti e 7 rimbalzi. "Diamo il benvenuto in maglia La T Tecnica Gema ad Alberto Bedin – recita la nota ufficiale pubblicata dal club presieduto da Alessandro Lulli – Nell’ultimo campionato ha incrociato Gema ai playoff, dove le sue medie sono arrivate a 11.2 punti e 5 rimbalzi, confermandosi in pieno in tutte le sue caratteristiche di lottatore e uomo d’area , rispetto ai numeri offerti nella stagione 2022/23 in maglia Ancona".

Dopo aver completato la propria formazione cestistica a Mestre, Bedin si è affermato come uno dei lunghi più rocciosi e affidabili della categoria fra Romagna e Marche: le ottime prestazioni a Ozzano gli valgono la chiamata di Senigallia prima e della Luciana Mosconi poi. La caratteristica principale di Bedin è la presenza sotto canestro, la sua stazza lo rende molto difficile da superare a rimbalzo, ma nelle ultime stagioni l’ex Fabriano ha arricchito il proprio gioco aggiungendo sempre più frecce alla sua faretra: tangibili soprattutto i miglioramenti in chiave offensiva. Con Marco Di Pizzo andrà a costituire una coppia di centri con pochi eguali in Serie B: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura", le prime parole da neo-rossoblù di Bedin.

Filippo Palazzoni