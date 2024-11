La T Gema si arrende a super Aukstikalnis

La T Gema

75

Liofilchem

79

LA T GEMA MONTECATINI: Burini 14, Passoni 11, D’Alessandro 20, Toscano 8, Bedin 7; Di Pizzo 4, Acunzo 10, Gattel 1, Savoldelli, Chiarini ne, Albelli ne, Cellerini ne. All. Del Re.

LIOFILCHEM ROSETO: Durante 12, Guaiana 9, Aukstikalnis 23, Sacchetti 9, Tsetserukou 3; Traini 6, Tiberti 6, Pastore 8, Dellosto 3, Zanier ne. All. Gramenzi.

Arbitri: Chiarugi e Rinaldi.

Parziali: 19-23, 33-35, 57-55.

La T Gema si arrende a un fenomeno dal nome Lukas Aukstikalnis. Il tiratore lituano trascina Roseto nel finale punto a punto. Dopo aver distrutto gli Herons, Aukstikalnis fa lo stesso con l’alttra Montecatini lasciando imbattuta la Liofilchem.

La cronaca. Subito problemi di falli per Bedin e Toscano (due a testa) e La T Gema di rincorsa dopo le volate in contropiede di Aukstikalnis e la bomba di Guaiana (12-16 al 7’). Del Re prova a mescolare i quintetti, ma senza il solista Chiarini, lucra solo da Passoni, D’Alessandro e Burini.

L’intensità fisica della partita è davvero alta. Montecatini continua a cercare con insistenza il pittura dove Di Pizzo risponde presente, caricando di falli Tsetserukou, e resta in linea di galleggiamento tirando molto dalla lunetta e con in campo il quintettone Burini, D’Alessandro, Acunzo, Toscano e Di Pizzo. Roseto ha però troppe soluzioni per non trovare il modo di colpire. Prima la tripla di Aukstikalnis, poi il gancetto di Tiberti ed è di nuovo tentativo di allungo (27-33 al 17’). All’intervallo partita apertissima (33-35).

Scarica di triple rossoblù per stappare la ripresa. Passoni, poi Burini bussa due volte e La T Gema si prende l’inerzia e va avanti (44-40). L’onda lunga rossoblù prosegue con Bedin e Toscano che segnano da dentro l’area (48-40). Roseto è in affanno e per riprendersi serve una bomba di Traini che sa davvero di ossigeno. Gramenzi passa al quintetto con Sacchetti da cinque. Chiave giusta per riprendere a correre e tornare a contatto con Sacchetti e Durante (48-47). A 3’25’’ dalla penultima sirena il quarto fallo di Aukstikalnis accorcia ancora di più le rotazioni di Gramenzi. In campo così rimane semore Sacchetti che spara la tripla del sorpasso rosetano (48-50). All’ultima pausa Montecatini avanti 57-55 sul jumper di Acunzo.

La scarica di Durante inaugura un ultimo quarto intensissimo. La T Gema risponde con D’Alessandro e Acunzo. Punto a punto fino alla fine. Un canestro sulla sirena di D’Alessandro impatta la contesa a quota 70. Siamo al combattimento corpo a corpo. Aukstikalnis segna fuori equilibrio il +2, poi è dominio rosetano con la difesa. La T Gema non riesce a tirare, stretta dalla morsa Liofilchem. Dall’altra parte, come contro i cugini della Fabo, ci pensa Aukstikalnis a timbrare la contesa con una tripla da campione che vale il +5 a 42“ dalla sirena. Segna D’Alessandro in penetrazione, ma ancora Aukstikalnis piazza la bomba della staffa a 16“. Chapeau al fenomeno che la vince da solo.

Niccolò Casalsoli