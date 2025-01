La squadra di Del Re seconda solo a Roseto

Un girone d’andata da incorniciare, quello de La T Tecnica Gema Montecatini, a coronamento del quale i ragazzi di coach Del Re hanno messo la proverbiale ciliegina sulla torta, garantendosi un posto fra le magnifiche quattro che si giocheranno la Coppa Italia di categoria a metà marzo. Un traguardo che alla luce del mercato estivo, con l’acquisto di giocatori del calibro di Chiarini (nella foto), Toscano e D’Alessandro (tanto per citarne alcuni), poteva sembrare quasi scontato, poi però c’è da confrontarsi con la realtà e con un girone complicatissimo dove le formazioni che hanno fatto investimenti per tentare il salto di categoria sono più o meno una decina.

Un girone in cui, Roseto a parte, La T Gema ha compiuto il giro di boa davanti a tutte perché dopo un buon inizio e un autunno un po’ balbettante ha saputo cambiare marcia da metà novembre in poi: dalla vittoria nella stracittadina termale di un mese e mezzo fa Savoldelli e compagni hanno inanellato infatti 6 successi nelle ultime 7 partite, chiudendo al secondo posto in classifica con 28 punti dopo 19 giornate.

Giocatori e staff si godono giustamente il momento ma non c’è tempo per cullarsi sugli allori: sabato infatti al PalaCarrara arriva la Virtus Roma che inaugurerà un ciclo infernale di partite in cui sono compresi anche il derby montecatinese di ritorno in casa Herons (mercoledì 15 gennaio ore 20.30 al PalaTagliate di Lucca) e la sfida alla capolista Roseto.

F. Pal.