La squadra della Valdinievole di scena agli italiani di Riccione

Sono iniziati a Riccione i campionati italiani invernali Fin di Nuoto Salvamento che si chiuderanno domenica 4 febbraio. Presente la squadra dell’ASD Nuoto Valdinievole. Che, negli ultimi tempi, ha incamerato una serie di successi, tanto che la grande maggioranza degli atleti e delle atlete ha centrato i tempi per partecipare alle gare di Riccone. Una bellissima esperienza, che ha aiutato gli atlti a migliorare le proprie prestazioni, è stata la Orange Cup che si è tenuta a dicembre alla piscina Pieter Van den Hoogenband di Eindhoven. In Olanda erano sette i portacolori dell’associazione valdinievolina, accompagnati e guidati per l’occasione dall’allenatrice Rachele Ghelarducci. Si sono confrontati con tantissimi atleti (circa 700) provenienti da Belgio, Olanda, Germania, Francia, Galles e da nazioni fuori Europa come Cina, Hong Kong e Sudafrica.

Nella terra dei tulipani, al meeting che apre ufficialmente la stagione agonistica del lifesaver, i sette alfieri del Nuoto Valdinievole hanno sfoderato buone prestazioni con tempi cronometrici di tutto rispetto, in linea con la preparazione che stanno facendo in questo periodo. Spicca l’ottima settima posizione conquistata nella staffetta 4x50 mista femminile composta da Maria Sofia Agnelli, Giaele Sarti, Jenny Postiau e Michelle Petruzzelli. Gli altri tre nuotatori del team termale, protagonisti alla kermesse, erano Davide La Montagna, Irene Martino e Riccardo Porciani.

Terzo posto per la squadra Esordienti A Salvamento del Nuoto Valdinievole al campionato regionale categoria Esordienti che si è tenuto a LIvorno alle piscine Camalich. Soddisfatti gli allenatori: "I ragazzi si sono comportati in modo ineccepibile, mettendo a frutto le fatiche e i sacrifici degli allenamenti".

Ecco i risultati: Podi individuali. Mattia Orlando Moriani (2011): 1° classificato: Nuoto ostacoli 100mt Esordienti A Maschi, 1’13.89; 1° classificato: Percorso misto 100mt Esordienti A Maschi, 1’38.80; 1° classificato: manichino 50 Esordienti A Maschi: 46.57. Giulio Calistri (2011): 1° classificato: Manichino pinne 100mt Esordienti A Maschi, 1’16.49; 3° classificato: Trasporto manichino 50 Esordienti A Maschi, 50.86; 3° classificato: 200mt Superlifesaver Esordienti A Maschi, 3’48.63.

Podi Staffette. Tanti i terzi posti ottenuti nelle competizioni a squadre: 4x50 Staffetta ostacoli; atlete: Allegra Maraviglia; Agata Marsili; Olivia Acciaioli; Giulia Iacolare. 4x50 Staffetta ostacoli; atleti: Mattia Orlando Moriani, Riccardo Spinelli, Giovanni Razzano, Giulio Calistri. 4x25 Staffetta manichino: atlete: Asia Stefanelli, Allegra Maraviglia, Giulia Iacolare, Celeste Citerni. 4x25 Staffetta manichino; Atleti: Giovanni Razzano, Giulio Calistri, Riccardo Spinelli, Mattia Orlando MorianI. 4x50 Staffetta mista, atlete: Allegra Maraviglia, Celeste Citerni, Olivia Acciaioli, Agata Marsili. 4x50 staffetta mista Esordienti A Maschi; atleti: Mattia Orlando Moriani, Riccardo Spinelli, Giovanni Razzano, Giulio Calistri.

Giovanna La Porta