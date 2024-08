La Società della Salute riparte: "A lavoro per tutelare i cittadini"

Nell’assemblea dei soci del 2 agosto è stato votato il nuovo organismo di governo della Società della Salute della Valdinievole, composto dalla presidente Simona De Caro, sindaco di Monsummano Terme, e dai componenti della Giunta esecutiva, i sindaci di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, di Lamporecchio Anna Trassi e di Pescia Riccardo Franchi, insieme a Rossella Boldrini, direttrice Servizi Sociosanitari USL Toscana Centro.

"Il lavoro fin qui svolto è stato molto significativo – afferma De Caro, che ha preso il posto di Alessio Torrigiani – e ha permesso alla nostra SdS di gestire in modo efficace i progetti e i servizi territoriali, a partire dalle azioni previste dal PNRR. Dobbiamo proseguire con determinazione e fiducia per garantire ai cittadini un sistema di protezione sociale e di promozione della salute moderno e attento ai bisogni individuali. Grazie alla struttura amministrativa e professionale di cui dispone la SdS – prosegue – saremo in grado di affrontare le sfide presenti e rispondere ai bisogni e alle attese delle persone in maniera appropriata, con l’intento di restituire fiducia e garantire opportunità ai cittadini più fragili e vulnerabili".

La Giunta ha in programma un incontro con la direzione aziendale USL Toscana Centro per consolidare i rapporti di collaborazione esistenti. "La Società della Salute è in fase di grande trasformazione – ricorda –. Le sfide che ci aspettano sono importanti, le dobbiamo affrontare con spirito di grande innovazione. Dobbiamo preoccuparci dei territori, delle comunità locali. Le persone in difficoltà devono essere curate e seguite a casa loro".

Trassi ha parlato dell’importanza di coinvolgere i medici di base. "Ci sono conflitti che devono essere superati. Dalla non conoscenza del lavoro della SdS nasce la rigidità del medico di famiglia, questo va a discapito delle fragilità e del cittadino". Franchi ha parlato del ritorno di Pescia nella Giunta: "La città ospita l’ospedale della Valdinievole – ha commentato –. Tutti insieme sapremo difendere e far crescere questa struttura".

"Ci piace l’idea di portare a termine i progetti messi in moto con i fondi PNRR – ha detto Berti –. Abbiamo un obiettivo: far capire ai sindaci, agli addetti ai lavori, ai cittadini, l’importanza di quello che fa la SdS". Il sindaco di Chiesina Uzzanese ha annunciato le prossime modifiche allo statuto, per renderlo più snello e comprensibile.

Emanuele Cutsodontis