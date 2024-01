La sfida di Bargilli: "Si guardi al futuro"

Valentina Bargilli è titolare e manager dell’omonima azienda produttrice, da quasi 90 anni, di cialde artigianali, ripiene di mandorle e zucchero, conosciute ed esportate in tutto il mondo. "Sogno che finalmente questa città possa ripartire con le sue terme – le sue parole –; potrà farlo soltanto attraverso uno strumento: la bellezza che il territorio offre e che sembra essere stata dimenticata. Spero perciò che le nuove generazioni possano formarsi nel migliore dei modi e che siano capaci di affrontare la sfida del futuro, senza più crogiolarsi su un passato glorioso ma ormai tramontato. In altre parole, mi auguro che i ragazzi e le ragazze trovino, con una adeguata istruzione e formazione, la maniera per rilanciare Montecatini con tutte le sue bellezze. È stato perso un sacco di tempo, è arrivato il momento di recuperarlo. Auspico che il 2024 porti una ventata di freschezza e di novità, di competenza e professionalità, di lungimiranza e passione per questi luoghi. Le potenzialità ci sono, vanno messe in atto. Già venti anni fa parlavamo di crisi, adesso sembra non esserci via di uscita. Dunque spero con tutto il cuore che finalmente la città si rimbocchi le maniche e attui un progetto di rilancio puntando proprio su una adeguata formazione dei giovani"". La ditta Bargilli nasce nel lontano 1936 quando Orlando, il fondatore, decide di abbracciare la professione di pasticcere rilevando il laboratorio di una famiglia di ebrei boemi. Da allora le cialde sono diventate uno dei marchi inconfondibili della città di Montecatini. Si narra che l’ex sindaco Giuseppe Bellandi, nelle trattative per l’ingresso di Montecatini nell’Unesco, non dimenticasse mai di portare dietro gli straordinari biscotti da fare assaggiare ai vari tavoli di progettazione della Great Spas of Europe.