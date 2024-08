La Sds Valdinievole volta pagina. Il nuovo presidente è De Caro. I nomi della Giunta esecutiva

Monsummano caput mundi della sanità, con i nuovi progetti in corso e con la recente nomina a presidente della Società della Salute della Valdinievole di Simona De Caro, sindaco di Monsummano, che resterà in carica anche alla Sds per 5 anni insieme alla nuova giunta. Questa sarà composta dal sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, di centro destra, quello di Pescia Riccardo Franchi, esponente del Pd e da Anna Trassi, sindaco di rappresentaza civica di Lamporecchio con esperienza diretta nella sanità, come medico. Resta da nominare il vicepresidente della nuova direzione della Società della Salute della Valdinievole e per adesso le indiscrezioni puntano tutte su primo cittadino di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, che ha già maturato esperienza all’interno dell’organismo socio sanitario della Asl. Ma su questo ne sapremo di più entro settembre. "È stata convocata una conferenza stampa per mercoledì prossimo – ha detto la neo eletta Simona De Caro, che ha preferito non anticipare nulla fino alla convocazione ufficiale della stampa – in cui darò tutti i dettagli del mandato e dei progetti della Sds".

De Caro è stata eletta all’unanimità con 10 voti a favore da parte dei sindaci o dei loro rappresentanti, dei territori della Valdinievole; Pescia, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, e Uzzano, con le sole astensioni dello stesso sindaco di Monsummano e del Direttore dei Servizi Sociali della ASL, la dottoressa Rossella Boldrini. Già molti sono i progetti in corso e in partenza promossi dalla Sds e tra i prossimi impegni sarà perfezionato lo sviluppo delle comunità educanti un progetto della Sds diretto ai più giovani, dai bambini ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per saperne di più sarà necessario attendere la prossima settimana quando la neo eletta Simona De Caro, che ha preso il testimone lasciato dal suo predecessore Luca Torrigiani decaduto perchè non più sindaco, fornirà maggiori dettagli anche su questi prossimi 5 anni di mandato da nuovo presidente della Sds. Arianna Fisicaro