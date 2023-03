La scuola dei puledri nasce a casa Lami

Il buon cavallo da corsa è sempre il risultato di una serie di tappe perfette. La composizione del mosaico parte dagli allevatori che all’interno delle loro farm con un parco fattrici selezionato vanno alla continua ricerca dell’incrocio perfetto. A circa 18 mesi per il puledro arriva il momento della doma, un passaggio delicato quanto importante per la sua futura carriera. Dalla nascita il puledro è abituato ad interagire con l’uomo ma con la doma questo rapporto si intensifica, il piccolo puledro impara non solo a fidarsi ma anche quello che sarà poi il suo "lavoro" da grande ovvero correre. A Staffoli nasce così la prima scuola per puledri, nel regno della Scuderia Wave di Giovanna e Gianluca Lami il progetto è appena iniziato ma viaggia a gonfie vele. In una location da favola si costruisce il futuro, tra sogni realizzati e grandi dispiaceri i coniugi Lami sempre innamorati dei cavalli hanno creato un team dedicato esclusivamente alla doma. Ad affidargli i propri puledri sono gli allenatori, in primis Gennaro Casillo con oltre trenta ottime promesse del trotto ma anche anche i proprietari che consegneranno poi il cavallo pronto per scendere in pista all’allenatore di fiducia. "Negli ultimi anni l’ippica è cambiata molto, prima una sola persona si occupava di tutto oggi questo metodo non funziona - commenta Gennaro Casillo ai microfoni di Equ Tv. Con i puledri ci vuole tanta calma e pazienza, non possono essere inseriti nei ritmi di una scuderia perché non avrebbero le attenzioni necessarie e contemporaneamente rallenterebbero la routine dei cavalli adulti. Ho accolto subito il progetto perché conosco benissimo il posto e lo reputo meraviglioso per plasmare i campioni di domani inoltre essendo vicino alla mia scuderia posso venire spesso a vedere a che punto siamo del percorso così da tenere aggiornati anche i proprietari. È proprio tra marzo ed aprile che il puledro inizia a rivelare qualcosa in più di se".

Martina Nerli