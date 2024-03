La scomparsa dell’insegnante. Maria D’Angelo

Lutto nel mondo scolastico a Montecatini e in Valdinievole. Vita Maria D’Angelo, vedova Idà, per lunghi anni insegnante di lingua inglese alla ex scuola media Dante Alighieri, oggi Galileo Chini di Montecatini, e in seguito preside in altri istituti, è scomparsa all’età di 76 anni. Era una donna molto brillante e intelligente, capace di instaurare un dialogo molto franco e diretto con alunni e colleghi, e dotata di una notevole versatilità che le ha permesso di svolgere al meglio anche il ruolo di preside.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutta la Valdinievole, dove la professoressa Ida’era assai conosciuta e apprezzata. Ex alunni, colleghi e personale amministrativo della scuola non dimenticheranno il suo modo simpatico e piacevole di rapportarsi con gli altri. Il suo ricordo è legato anche al modo in cui la scuola media Dante Alighieri ha saputo crescere e rappresentare, insieme alla Giusti, un punto di riferimento per la scuola e l’istruzione in citta.

La docente lascia la figlia Caterina, il genero Rudy, i nipoti Tommaso e Greta e tutti i numerosi amici. La salma di trova esposta alle cappelle del commiato alla Società di Soccorso Pubblico in via Manin 22. I funerali della professoressa D’Angelo saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Sant’Antonio a Montecatini. La famiglia, oltre a tutti quelli che si uniranno al suo dolore, desidera ringraziare in modo particolare Johanna, Carmen, Francesca, e Carmen per le amorevoli cure prestate.

Da.B.