La scomparsa del commercialista Alessio Gentili: aveva 51 anni

Se ne è andato ad appena 51 anni, stroncato in poco tempo da un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Montecatini e la Valdinievole piangono Alessio Gentili, commercialista molto conosciuto e apprezzato nella zona, soprattutto tra gli appassionati di sci, uno sport che praticava con grande passione ed entusiasmo. Originario di Montecatini Alto, viveva a Ponte Buggianese con la moglie. Era una persona solare ed estroversa e tutti gli amici con cui ha trascorso piacevoli giornate a sciare in pista. Anche ieri, chi l’ha conosciuti e gli ha voluto bene ha inondato i social con le foto che lo ritraggono nei momenti più felici a praticare sport. Tutti si sono lasciati andare alla tristezza per questa terribile scomparsa che li prova di uno splendido amico, sempre pronto a stare in vompagnia. I funerali di Alessio Gentili saranno celebrati questa mattina, alle 11, nella chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza del Santuario, a Ponte Buggianese.