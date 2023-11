La riqualificazione di via G. B. Berghinz

"La giunta comunale ha approvato il progetto, predisposto dall’ufficio lavori pubblici, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria necessari a riqualificare via Giovan Battista Berghinz". La notizia arriva dal vicesindaco Alessandro Sartoni. "Il progetto – prosegue l’esponente della giunta - è finalizzato a eliminare le condizioni di pericolo che possono ledere la pubblica incolumità, agevolare l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi e migliorare il decoro complessivo della città. Indirettamente di questo lavoro beneficerà anche il decoro complessivo dell’area a verde dedicata a Marie Curie. L’importo complessivo del progetto, Iva e oneri per la sicurezza inclusi, ammonta ad un massimo di 80mila euro. Saranno avviate le procedure necessarie all’individuazione dell’impresa che realizzerà il lavoro". Sartoni ricorda comr "oltre che per l’usura causata dal tempo e dagli agenti atmosferici, lo stato di conservazione dei marciapiedi dipenda sia dall’apparato radicale delle specie arboree presenti sia dalla sosta impropria di veicoli. Intervento preliminare ai lavori di rifacimento dei marciapiedi sarà la realizzazione di uno scavo e la posa in opera di un doppio cavidotto (di scorta) a servizio dell’illuminazione pubblica e di altri sottoservizi, compresa la posa di nuovi pozzetti rompitratta con chiusini d’ispezione in ghisa. Completato questo intervento, i lavori ai marciapiedi consisteranno nella rimozione della pavimentazione bituminosa e di tutto il cordolo lato strada, oltre a porzioni del massetto esistente nelle zone ammalorate ove necessario. Saranno ampliate le asole per un miglior comfort per le alberature. Sarà sistemato un nuovo cordonato e a seguire realizzato il nuovo asfalto".