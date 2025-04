La Pivetti racconta le donne. Due serate di spettacoli

Doppio appuntamento per l’ironica ed effervescente Veronica Pivetti, protagonista de ’L’inferiorità mentale della donna’, in scena giovedì 10 aprile (ore 20.45) al Teatro Pacini di Pescia e venerdì 11 aprile (ore 21) al Teatro Comunale di Lamporecchio, in chiusura delle stagioni teatrali 2024/2025, promosse dalle rispettive amministrazioni comunali con Fondazione Teatri di Pistoia. Lo spettacolo, scritto da Giovanna Gra, per la regia di Gra&Mramor e prodotto da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con Pigra srl, è liberamente ispirato all’omonimo trattato, scritto nel 1900, da Paul Julius Moebius, assistente nella sezione di neurologia di Lipsia. Accompagna Veronica Pivetti sul palco, il musicista Anselmo Luisi che, insieme all’attrice, eseguirà canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile, gli arrangiamenti di Alessandro Nidi.

Veronica Pivetti, moderna Mary Shelley ci racconta, grazie a bizzarre teorie della scienza e della medicina, l’unico, vero, orrorifico Frankenstein della storia moderna: la donna. Prevendita per Pescia: la biglietteria del Teatro Pacini (0572495161) aprirà mercoledì 9 aprile (ore 16-19) e giovedì 10 aprile (ore 16-19 e dalle 19.45). Per Lamporecchio: la biglietteria del Teatro di Lamporecchio (3339250172) aprirà giovedì 10 aprile (ore 16-19) e venerdì 11 aprile (ore 16-19 e dalle 20).