La piscina è inagibile. Lo stop di un mese per gli allagamenti. Allenamenti in trasferta

Anche la piscina comunale di Larciano è inagibile per l’acqua è il fango. "L’Asd Nuoto Valdinievole comunica che nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre la piscina intercomunale di Larciano Lamporecchio è stata alluvionata. Già la sera di giovedì (la piscina chiude intorno alle 22, ndr) è stato difficile uscire dal parcheggio e rientrare nelle abitazioni per i clienti e il personale della piscina. Probabilmente la posizione più bassa rispetto al viale Marconi che collega Larciano e Lamporecchio ha convogliato le acque piovane nel parcheggio, già alle 20 nella piazza c’erano quaranta centimetri d’acqua e alle 21 si è interrotta definitivamente la fornitura di corrente elettrica.

L’acqua durante la notte è salita oltremodo e purtroppo ha raggiunto il sottovasca dove sono collocati quadri elettrici, motori, pompe, macchine e sistemi di filtraggiosommergendolinell’acqua piovana prima e lasciandolinel fango poi.

"È necessario pulire, smontare i macchinari, salvare il salvabile ma non sappiamo cosa potremo salvare – fanno sapere dalla struttura dove da quella terribile notte fervono i lavori di riparazione –. Stiamo consultando tecnici del settore e vale la pena pulire e tentare di ripristinare ma potrebbe essere necessario sostituire materiale tecnico specifico, costoso e non facilmente reperibile. Non siamo in grado di quantificare danni e spese da sostenere per ripartire ma ci stiamo dando da fare per riaprire il prima possibile, anche la chiusura per noi è dannosa quanto disagevole per l’utenza. Ci siamo rivolti ai canali di comunicazione più importanti della zona per comunicare il disastro che si è abbattuto sulla piscina dei due comuni". Un tentativo dettato da una doppia finalità: sia per mettere a conoscenza l’utenza del problema, sia per manifestare il " profondo rammarico per l’ennesima chiusura e per l’ennesima avversità che ha colpito. "L’amministrazione di Larciano si è prodigata nella mattina di sabato per pulire il piazzale per aiutarci a raggiungere i locali interni allagati, ma anche le ruspe hanno faticato a farsi strada nel piazzale – si legge ancora nel comunicato diffuso –. Stiamo facendo il possibile per riaprire al più presto".

Il presidente dell’Asd nuoto Valdinievole Cristiano Quiriconi per limitare i disagi all’utenza e garantire la continuità dell’allenamento ha spostato gli allenamenti della squadra agonistica dell’Asd Nuoto Valdinievole alla piscina comunale di Montecatini ancheper non congestionare il nuoto libero e le altre attività nell’impianto Monsummanese. "L’impianto di Monsummano Terme, infatti, è sempre gestito da Asd Nuoto Valdinievole e che non ha subito danni, ospita i ragazzi più giovani della squadra e la propaganda – si spiega –. Gli abbonati di Larciano possono recarsi per i corsi adulti di attività motoria come ginnastica dolce, acquagym e hydrobike e per il nuoto libero nell’impianto di Monsummano con lo stesso abbonamento che hanno per Larciano, al fine di garantire soprattutto alle persone che hanno necessità di entrare in acqua per motivi di salute tale possibilità".