La Palagina: ecco il nuovo look. Impianto moderno e di qualità

Finalmente è stato inaugurato il campo in sintetico de La Palagina che in questi ultimi mesi ha subito un’importante opera di restyling. È stato infatti ampliato, per poter essere omologato come campo che può ospitare le gare fino al campionato di Eccellenza. Il suo nuovo terreno di gioco, fornito dalla Sofi Sport di Roberto Nusca, è inoltre costituito da materiali atossici e sottostanti alle nuove direttive europee contro le micro-plastiche. Il primo ed unico qui in zona. Oltre a Nusca, erano presenti al taglio del nastro tante personalità della politica e dello sport di Pieve a Nievole, della Valdinievole e della Regione Toscana. C’erano ovviamente anche gli sponsor e gli esponenti delle banche, BCC Toscana ed Umbria e Banca di Pescia e Cascina, che hanno finanziato il progetto.

A dirigere la cerimonia ci ha pensato il vicepresidente del Giovani Via Nova Gianluca Stefanelli, che ha dato la parola a tutti gli invitati che hanno ringraziato per l’invito e fatto i complimenti alla società per l’importante e costosa opera realizzata. Il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolauti e l’assessore allo sport Lida Bettarini hanno puntualizzato sulla celerità con cui sono stati completati i lavori, terminati prima che ripartissero le attività calcistiche. Per entrambe inoltre il nuovo campo è un fiore all’occhiello per l’intera zona, che apre a nuove possibilità di sviluppo. Il consigliere regionale Marco Niccolai ed il consigliere di Montecatini Edoardo Fanucci si sono espressi sull’importante ricaduta che l’opera avrà dal punto di vista economico e sociale, essendo lo sport ed il calcio importanti elementi aggreganti, che hanno una funzione notevole nella crescita di ogni individuo.

Oltre ai complimenti per quanto fatto, i delegati della LND Toscana Roberto D’Ambrosio e Stefano Spinicci hanno espresso la loro volontà di portare a La Palagina la prossima finale regionale di Coppa Toscana di Terza categoria. Prima di congedare i presenti, il padrone di casa Osvaldo Romani ha ringraziato e omaggiato tutti gli sponsor e le banche, che continuano a dargli un importante aiuto. Tra questi Francesco Diolaiuti di Banca di Pescia e Cascina che, oltre che a essere stato da ragazzo un suo allievo calcistico, ha lavorato assiduamente per trovare i fondi, che hanno fatto partire e realizzare il progetto.

Simone Lo Iacono