La pala di San Francesco in mostra in Germania

Quello che ci attende fra pochi giorni sarà il primo giorno dedicato a San Francesco in cui la pala di Bonaventura Berlinghieri “San Francesco e storie della sua vita“ non sarà visibile nella chiesa dedicata al Santo di Assisi. La tavola è abitualmente esposta sull’altare Mainardi, ma da ieri fino al 7 gennaio il capolavoro sarà una delle opere di maggior spicco alla mostra “Francesco. San Francesco“ organizzata a Monaco di Baviera dal Diözesanmuseum Freising. "Uno dei capolavori dell’arte custoditi a Pescia – afferma una nota dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi, guidato da don Francesco Gaddini – se non l’opera più prestigiosa della Toscana, la prima raffigurazione di San Francesco, sarà esposta per tre mesi in uno dei musei diocesani più importanti al mondo nonché il museo diocesano dell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga, retta dal 1977 al 1982 dall’allora Cardinale Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI. I curatori della mostra e il direttore del museo sono venuti nei mesi scorsi più volte in visita a Pescia per condividere insieme al vescovo e all’Ufficio beni culturali diocesano il loro progetto espositivo. La preziosa opera sarà quindi un elemento di riferimento importantissimo sia per i visitatori che per gli studiosi". Il trasloco avverrà in sicurezza: verrà trasportata in una cassa climatizzata, accompagnata nell’allestimento da un funzionario della Soprintendenza che sarà presente a Monaco. "Grazie al Museo Diocesano di Frisinga verrà sottoposta a una revisione e adesione delle micro cadute e integrazione plastica e cromatica e alla disinfestazione dai tarli con la tecnica dell’anossia – chiude la nota –. Per la Diocesi è una vera gioia e lustro poter partecipare a un’operazione di così importante rilievo e grande spessore, specialmente per incrementare la valorizzazione delle opere presenti sul nostro territorio e far conoscere al mondo intero Pescia e i sui Tesori".

Emanuele Cutsodontis