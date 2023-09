La nuova stagione al Verdi Comicità, concerti e musical Riparte la magia del teatro

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Dopo l’annata dei record, la scorsa, eccone un’altra, quella 2023-2024, tra comicità, concerti e musical: dal 20 ottobre al 10 maggio ogni genere in cartellone, 3 forme di abbonamento da 3 sino a 9 spettacoli. Sarà la prosa ad aprire la stagione con "L’attimo fuggente", la versione teatrale scritta dallo stesso sceneggiatore del leggendario film, Tom Shulman, e tradotta in italiano per la messa in scena di Marco Iacomelli, con Luca Bastianello e Nicolò Bertonelli. Ricco, come al solito, il cartellone: divertimento, ma pure momenti di riflessione, con alcuni dei maggiori divulgatori del nostro tempo: da Paolo Crepet e il suo "Prendetevi la luna" a "Interstellar, le voyager oltre ai confini del nostro tempo", scritto e presentato dai membri del progetto "Chi ha paura del buio?" e Vincenzo Schettini con il suo "La fisica che ci piace". Tanti artisti molto amati dal pubblico tornano a calcare il palcoscenico di Montecatini: Massimo Ranieri in "Tutti i sogni ancora in volo", Jonathan Canini in "Vado a vivere con me", Filippo Caccamo con il nuovo spettacolo "Le filippiche", Maurizio Battista con "Caro Babbo Natale ti scrivo" e Max Angioni in un nuovo e attesissimo recital, Chiara Francini che si racconta nello show tratto dal suo ultimo libro "Forte e Chiara". Tra le novità, spiccano i nomi di Edoardo Leo in "Ti racconto una storia" e Chiara Anicito, la mamma di Paternò che con i suoi video ha conquistato il web, che sale sul palco in "Cammela e il gruppo delle mamme". Fra i grandi musical troveremo "Rapunzel" tratto dalla favola dei fratelli Grimm, con Lorella Cuccarini nei panni di madre Gothel; il coloratissimo "Hairspray – the Broadway musical", una produzione con protagonista nei panni di Edna, Mauro Coruzzi in arte Platinette, su temi attuali quali integrazione e uguaglianza. E ancora "7 spose per 7 fratelli" con Diana del Bufalo, "La sposa cadavere" e l’attesissimo "Dracula", con Beatrice Baldaccini, e due grandi evergreen "Fame – Saranno famosi" e "Grease" con la Compagnia della Rancia. Per i più piccoli "Lucilla show", "Alice nel paese delle meraviglie" della Compagnia delle Formiche e con l’ormai consolidata rassegna di letture animate "Tappeti volanti". Per gli appassionati di balletto le migliori compagnie di danza: Il balletto di Roma con Carola Puddu ne "Il Lago dei cigni – ovvero il canto" e il Rome City Ballet con i due grandi classici della danza "Cenerentola" e "lo Schiaccianoci". Per informazioni su abbonameti e prenotazioni: [email protected]; telefono 057278903 whatsapp 3495273722; www.teatroverdimontecatini.it.

Gianluca Barni